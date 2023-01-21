В Австралії знайшли ропуху-гіганта, яка може бути найбільшою у світі. ФОТО

В Австралії знайшли гігантську очеретяну жабу, яка може бути найбільшою у світі.

Ропуху виявили у Національному парку Конвей в австралійському штаті Квінсленд, повідомляє Департамент навколишнього середовища та науки Квінсленда.

12 січня рейнджери парку побачили на дорозі змію і зупинили автівку. Коли вони вийшли і глянули вниз, то помітили ропуху-гіганта.

Працівники національного парку вірять, що земноводне може побити світовий рекорд. Спершу вони хотіли дати жабі ім'я Конні на честь національного парку Конвей.

Але потім величезну жабу назвали Toadzilla за аналогією до японського персонажа фільмів – динозавра-мутанта Ґодзілли (toad – жаба з англ.), пише NBC News.

В Австралії знайшли 2,7-кілограмову жабу. Фото: Department of Environment and Science, Queensland

"Я схопила очеретяну жабу й не могла повірити, наскільки вона велика й важка.

Через розміри ми вважаємо, що це самка, адже самки очеретяних жаб виростають більшими за самців", – сказала рейнджерка парку Кайлі Грей.

Книга рекордів Гіннеса вважає найбільшою жабою у світі іншу ропуху з Австралії, яка встановила рекорд у 1991 році.

Ця жаба важила 2,65 кілограмів і сягала 38 сантиметрів у довжину. Однак знайдена "Тоадзілла" важить аж 2,7 кілограма, тож вона може побити рекорд.

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"Ми назвали її Toadzilla і швидко помістили в контейнер, щоб вилучити з дикої природи.

Очеретяна жаба такого розміру з’їсть усе, що поміститься в її рот, зокрема комах, рептилій і дрібних ссавців", – каже Кайлі Грей.

На жаль, ропуху-гіганта "Тоадзіллу" евтаназували

У багатьох країнах шкідниками вважають голубів та щурів, але в Австралії одним із найбільш інвазивних видів є очеретяна жаба. Також вчені кажуть, що ця ропуха може бути отруйною для дикої природи.

Тому через ризик для довкілля жабу-рекордсменку "гуманно евтаназували", стверджують у Департаменті навколишнього середовища та науки.

Однак історія про "Тоадзіллу" буде жити – її тіло передали до Музею Квінсленда для дослідження.

Нагадаємо, очеретяна жаба була завезена до штату Квінсленд у 1935 році для боротьби з очеретяним жуком, який шкодив плантаціям тростинного цукру.

Ці ропухи зазвичай мають коричневе забарвлення і великі бородавки на тілі. Очеретяна жаба може виростати до 26 сантиметрів і важити до 2,5 кілограма чи навіть більше.

Зараз очеретяні жаби вважаються загрозою для біорізноманіття, оскільки дуже швидко розмножуються. Збільшення чисельності цього виду частково пов’язують зі зникненням хижаків, які на нього полюють – наприклад, північного кволла.

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