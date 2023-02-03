Нацполіція назвала інформацію про зйомки порно з депортованим українським хлопчиком ІПСО Росії

Інформація про хлопчика-українця, якого нібито депортували та використовують в російській порноіндустрії, виявилася черговим ІПСО окупантів, стверджують у Нацполіції.
Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше повідомив, що росіяни ймовірно знімають порно з депортованими українськими дітьми і поширюють його в соцмережах.
Кіберполіція та оперативні служби перевірили інформацію. Вони з’ясували, що повідомлення про продаж депортованих українських дітей для "інтимних зустрічей" у РФ з’явилося саме на одному із закритих російських Telegram-каналів.
Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела інформація була видалена.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Під час перевірки також з’ясувалося, що "викрадений в Україні хлопчик" насправді народився і живе в Росії, під наглядом мами працює моделлю, рекламує одяг та взуття.
Фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати його для створення бажаного контенту.
Нагадуємо, Росія депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч українських дітей.
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