Нацполіція назвала інформацію про зйомки порно з депортованим українським хлопчиком ІПСО Росії

Інформація про хлопчика-українця, якого нібито депортували та використовують в російській порноіндустрії, виявилася черговим ІПСО окупантів, стверджують у Нацполіції.

Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше повідомив, що росіяни ймовірно знімають порно з депортованими українськими дітьми і поширюють його в соцмережах.

Кіберполіція та оперативні служби перевірили інформацію. Вони з’ясували, що повідомлення про продаж депортованих українських дітей для "інтимних зустрічей" у РФ з’явилося саме на одному із закритих російських Telegram-каналів.

Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела інформація була видалена.

Під час перевірки також з’ясувалося, що "викрадений в Україні хлопчик" насправді народився і живе в Росії, під наглядом мами працює моделлю, рекламує одяг та взуття.

Фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати його для створення бажаного контенту.

Нагадуємо, Росія депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч українських дітей.