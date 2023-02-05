"Аж боюсь куштувати": звільнений з полону військовий зізнався, що вперше за майже рік тримає в руках яблуко. ВІДЕО

Звільнений з полону Максим Колесніков зізнався, що майже рік не тримав в руках свіжих фруктів. Спершу чоловік боявся відкусити яблуко.
Про це розповів автор знімка й відео Андрій Качор.
На відео військовий зі здивованим поглядом дивиться на яблуко й ділиться своїми емоціями.
"Вперше за рік їм свіжий фрукт", – розповідає Максим Колесніков.
|Фото: Andriy Kachor
За словами фотографа, до того як відкусити яблуко, колишній військовополонений зізнався, що боявся це зробити.
"Це фото вийшло випадково. Я думав зняти відео, але "промазав" кнопкою, і вийшло фото", – коментує свій знімок Андрій Качор.
Військовослужбовець ЗСУ Максим Колесніков – колишній ресторатор та журналіст.
Нагадаємо, Максим Колесніков повернувся додому під час великого обміну 4 лютого. Тоді Україна визволила своїх 116 людей.
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