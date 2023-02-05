"Аж боюсь куштувати": звільнений з полону військовий зізнався, що вперше за майже рік тримає в руках яблуко. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 лютого 2023

Звільнений з полону Максим Колесніков зізнався, що майже рік не тримав в руках свіжих фруктів. Спершу чоловік боявся відкусити яблуко. 

Про це розповів автор знімка й відео Андрій Качор. 

На відео військовий зі здивованим поглядом дивиться на яблуко й ділиться своїми емоціями. 

"Вперше за рік їм свіжий фрукт", – розповідає Максим Колесніков. 

Фото: Andriy Kachor

За словами фотографа, до того як відкусити яблуко, колишній військовополонений зізнався, що боявся це зробити. 

"Це фото вийшло випадково. Я думав зняти відео, але "промазав" кнопкою, і вийшло фото", – коментує свій знімок Андрій Качор.

Військовослужбовець ЗСУ Максим Колесніков – колишній ресторатор та журналіст. 

Нагадаємо, Максим Колесніков повернувся додому під час великого обміну 4 лютого. Тоді Україна визволила своїх 116 людей.

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