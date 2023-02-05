Українські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани. ФОТО

Працівники станції "Академік Вернадський" показали, як ростуть дітлахи синьооких бакланів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом.
Світлини опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру.
На фото полярників синьоокі баклани з різницею в майже місяць.
На першій світлині – новонароджені бакланята, вони зовсім дрібненькі та голі, схожі на дитинчат динозаврів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом, десь за 2 місяці після народження.
|Фото: Сергій Глотов
Через місяць вони виростають "пухнастиками", що за розмірами часто не відрізняються від батьків, хоча тіло в них менше.
|Фото: Сергій Глотов
Фото зробили українські біологи на одному з сусідніх островів – Пітермані. Там є 2 колонії синьооких бакланів, які українські вчені постійно моніторять.
Одна з колоній має понад півсотні гнізд, а інша – до 15. У кожному з гнізд – від 1 до 3 пташенят.
За словами полярників, синьоокі баклани схожі на субантарктичних пінгвінів й часто гніздують поруч.
Раніше працівники станції "Академік Вернадський" показали, як підросли маленькі пінгвінята.
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