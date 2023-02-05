Українські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 лютого 2023

Працівники станції "Академік Вернадський" показали, як ростуть дітлахи синьооких бакланів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом.

Світлини опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

На фото полярників синьоокі баклани з різницею в майже місяць. 

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На першій світлині – новонароджені бакланята, вони зовсім дрібненькі та голі, схожі на дитинчат динозаврів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом, десь за 2 місяці після народження.

Фото: Сергій Глотов

Через місяць вони виростають "пухнастиками", що за розмірами часто не відрізняються від батьків, хоча тіло в них менше. 

Фото: Сергій Глотов

Фото зробили українські біологи на одному з сусідніх островів – Пітермані. Там є 2 колонії синьооких бакланів, які українські вчені постійно моніторять. 

Одна з колоній має понад півсотні гнізд, а інша – до 15. У кожному з гнізд – від 1 до 3 пташенят. 

За словами полярників, синьоокі баклани схожі на субантарктичних пінгвінів й часто гніздують поруч. 

Раніше працівники станції "Академік Вернадський" показали, як підросли маленькі пінгвінята. 

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