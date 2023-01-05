Полярники на Вернадському показали підростаючих пінгвінят. ФОТО

Працівники станції "Академік Вернадський" показали, як підросли маленькі пінгвінята, що вилупились на антарктичному острові на початку грудня.

Світлини пташиних дітлахів опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Зараз пташенятам майже місяць. Колір їхнього пуху змінився з сірого на біло-сірий.

Реклама:

Науковці зазначають, що незабаром пінгвінята почнуть линяти та змінювати його на пір'я, як у дорослих пінгвінів.

Фото: Сергій Глотов

"Нині пташенята ще лишаються в гнізді. Годують їх по черзі батьки наловленим в океані крилем.

Щоб попоїсти, пінгвінята залазять дзьобиком тату чи мамі в рот, а той "постачає" зі стравоходу порції "смаколиків". Збоку це іноді може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малого", – пояснили працівники наукової станції.

Пінгвінята ростуть

Нагадаємо, що полярники на Вернадському впродовж грудня показували фото і відео новонароджених птахів.

А перед тим, як на антарктичному острові розпочався пінгвінячий бейбі-бум, полярники спостерігали за тим, як ростуть тюленята Ведделла.