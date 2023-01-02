Вчені виявили, що дикі пінгвіни можуть мати самосвідомість – дослідження

Деякі види диких пінгвінів можуть мати певний ступінь самосвідомості.

До таких висновків дійшли троє індійських дослідників, пише Phys.org.

Прабір Гош Дастідар, Азізуддін Хан і Анінда Сінха написали статтю, в якій описують дослідження поведінки пінгвінів Аделі в Антарктиді.

Попередні дослідження показали, що самосвідомість нечасто зустрічається у тваринному світі: досі виявлено, що вона є лише у кількох ссавців, деяких птахів і риб. До того ж, самосвідомість тварин непросто виявити.

Ознайомлення з дослідженням пінгвінів Аделі на шельфовому льодовику

Більшість дослідників використовували так званий дзеркальний тест, під час якого піддослідним тваринам дають дивитися на себе в дзеркало, поки дослідники вивчають їхні реакції.

Пінгвін Аделі уважно спостерігає за власним зображенням

Самоусвідомлення, як правило, передбачає, що тварини помічають щось про себе, що є у їхньому відображенні. Наприклад, торкаються червоної плями на власному обличчі, яку вони можуть побачити лише в дзеркалі.

Картонний корпус, який використовувався для всіх трьох експериментальних парадигм

Щоб з’ясувати, чи можуть пінгвіни мати самосвідомість, вчені вирушили на острів Свеннер у східну Антарктиду, щоб спостерігати як пінгвіни Аделі реагують на зображення себе в дзеркалах. Дослідники провели чотири експерименти.

Пінгвін Аделі пильно дивиться на своє зображення

У першому вони поставили кілька дзеркал на землю поблизу пінгвінів і спостерігали, як вони дивляться в них.

Пінгвін Аделі клює круглий диск, прикріплений до дзеркала

Другий передбачав будівництво картонного загону навколо деяких пінгвінів, який спрямовував їх до дзеркал у кінцях вольєру. Третій – розміщення маленьких наклейок на дзеркалах, відображення в яких виглядало так, ніби це був інший пінгвін. Останній експеримент передбачав розміщення нагрудника на випадкових пінгвінах, поставлених перед дзеркалом.

Пінгвін Аделі з жовтим нагрудником на шиї розглядає своє дзеркальне відображення

Дослідники не знайшли відповіді у першому експерименті, який продемонстрував, що багато тварин не проходять такий тест, коли вважають, що істота, яку вони бачать у дзеркалі, не вони.

У другому експерименті пінгвіни рухалися таким чином, що здавалося, ніби вони досліджують себе.

Пінгвіни також хвилюються, дивлячись на дзеркала з наклейками, і активно намагаються їх зняти.

Однак вони зовсім не реагували на те, що на них був маленький нагрудник. Дослідники припускають, що їхні результати дещо неоднозначні, але у сукупності висновки свідчать про те, що пінгвіни справді демонстрували певний ступінь самосвідомості.

Нагадаємо, україснькі полярники арктичної станції "Академік Вернадський" показали відео з маленькими пінгвінятами, які народилися на острові Галіндез.