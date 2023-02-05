У Львові помер гід і краєзнавець Петро Радковець

На 59 році життя помер найбільш впізнаваний львівський екскурсовод Петро Радковець.
Про це повідомила його донька Катерина Радковець у Facebook.
За її словами, смерть наступила раптово. Причину смерті не розголошують.
"Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова", – йдеться у повідомленні.
|Петро Радковець
Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Разом з ним пішла частинка Львова, частинка нашої історії. Я не знаю хто краще за Петра зможе її переказати", – написав мер міста.
Про час прощання із Петром Радковцем повідомлять згодом.
У жовтні позаминулого року у віці 59 років помер найстарший із трьох братів-краєзнавців Василь Радковець, який також був відомим екскурсоводом.
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