У Львові помер гід і краєзнавець Петро Радковець

На 59 році життя помер найбільш впізнаваний львівський екскурсовод Петро Радковець.

Про це повідомила його донька Катерина Радковець у Facebook.

За її словами, смерть наступила раптово. Причину смерті не розголошують.

"Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова", – йдеться у повідомленні.

Петро Радковець

Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Разом з ним пішла частинка Львова, частинка нашої історії. Я не знаю хто краще за Петра зможе її переказати", – написав мер міста.

Про час прощання із Петром Радковцем повідомлять згодом.

У жовтні позаминулого року у віці 59 років помер найстарший із трьох братів-краєзнавців Василь Радковець, який також був відомим екскурсоводом.