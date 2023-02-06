Мовний омбудсмен розповів про факти ігнорування української у судах

На адресу мовного омбудсмена Тараса Кремненя у 2023 році надійшли скарги на працівників суду з Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

У Дніпропетровській області працівниця суду застосувала недержавну мову під час виконання службових обов’язків, а на Хмельниччині склали постанову суду не українською мовою.

"У зв'язку з цим у 2023 році Уповноваженим розпочато здійснення двох заходів державного контролю", – каже омбудсмен.

Тарас Кремінь

Тарас Кремінь говорить, що питання дотримання законодавства про державну мову в судах знаходиться на його особливому контролі. Він посилається на результати моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, проведеного у 2021 році.

Тоді секретаріат омбудсмена зафіксував 49 фактів порушень мовного закону судами у 12 областях України та в місті Київ.

Найбільше фактів порушення було встановлено у Харківській області (19), Києві (11) та Одеській області (7).

Також порушення зафіксовані у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

"Усі порушення стосуються оприлюднення рішень судів російською мовою", – говорить Тарас Кремінь.

Уповноважений також додав, що попри непоодинокі порушення, які все ще фіксують громадяни України, загалом ситуація із дотриманням мовного закону суддями та працівниками судів покращилася.

Омбудсмен нагадав, якою мовою в Україні має провадитися судичинство:

у судах України судочинство провадиться, а діловодство здійснюється державною мовою;

у судовому процесі може застосовуватися інша мова, ніж державна, у порядку, визначеному процесуальними кодексами України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів";

суди ухвалюють рішення та оприлюднюють їх державною мовою у порядку, встановленому законом. Текст судового рішення складається з урахуванням стандартів державної мови.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із захисту державної мови розповів про скарги на медпрацівників щодо порушення мовного закону.