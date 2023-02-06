Мовний омбудсмен розповів про факти ігнорування української у судах

На адресу мовного омбудсмена Тараса Кремненя у 2023 році надійшли скарги на працівників суду з Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

У Дніпропетровській області працівниця суду застосувала недержавну мову під час виконання службових обов’язків, а на Хмельниччині склали постанову суду не українською мовою.

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"У зв'язку з цим у 2023 році Уповноваженим розпочато здійснення двох заходів державного контролю", – каже омбудсмен.

Тарас Кремінь

Тарас Кремінь говорить, що питання дотримання законодавства про державну мову в судах знаходиться на його особливому контролі. Він посилається на результати моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, проведеного у 2021 році.

Тоді секретаріат омбудсмена зафіксував 49 фактів порушень мовного закону судами у 12 областях України та в місті Київ.

Найбільше фактів порушення було встановлено у Харківській області (19), Києві (11) та Одеській області (7).

Також порушення зафіксовані у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

"Усі порушення стосуються оприлюднення рішень судів російською мовою", – говорить Тарас Кремінь.

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Уповноважений також додав, що попри непоодинокі порушення, які все ще фіксують громадяни України, загалом ситуація із дотриманням мовного закону суддями та працівниками судів покращилася.

Омбудсмен нагадав, якою мовою в Україні має провадитися судичинство:

у судах України судочинство провадиться, а діловодство здійснюється державною мовою;

у судовому процесі може застосовуватися інша мова, ніж державна, у порядку, визначеному процесуальними кодексами України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів";

суди ухвалюють рішення та оприлюднюють їх державною мовою у порядку, встановленому законом. Текст судового рішення складається з урахуванням стандартів державної мови.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із захисту державної мови розповів про скарги на медпрацівників щодо порушення мовного закону.