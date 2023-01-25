Мовний омбудсмен просить повідомляти про випадки лінгвоциду

У терористичному угрупованні "ЛНР" створили список так званої екстремістської літератури, до якого увійшло 365 книг, переважно з історії України.

Це один з проявів політики лінгвоциду російських військових, про які Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить повідомляти.

За словами Уповноваженого, такі списки були в часи російської імперії й за СРСР. Окупанти прагнуть знищити освіту, стерти історичну пам’ять та сформувати покоління яничарів, малоросів і манкуртів.

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"З перших днів окупації вони перевели школи на російську мову навчання, звільнили вчителів української мови, літератури й історії, провели ревізію бібліотек. Створення такого "чорного списку" – черговий злочин окупантів, їхнє намагання знищення всього українського", – наголосив Тарас Кремінь.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Він нагадав, що Секретаріат Уповноваженого постійно фіксує факти лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях та передає їх до правозахисних та правоохоронних органів.

Про випадки лінгвоциду можна повідомити на електронну пошту: stoplinguacide@gmail.com.

Нагадаємо, росіяни заявили про відновлення навчання у школах на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Освітній процес відбуватиметься без викладання української мови, української літератури та історії України.

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