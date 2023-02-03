Мовний омбудсмен отримав скарги на медзаклади, які не обслуговують пацієнтів українською

Яна Осадча журналістка УП.Життя
7487
3 лютого 2023

Уповноваженому із захисту державної мови надійшли скарги щодо порушення мовного закону в двох медичних установах країни.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Заявники скаржилися на те, що в окремих медичних закладах документи щодо стану здоров’я пацієнтів надаються недержавною мовою.

"Зокрема, в одній з них зазначалось, що персонал, надаючи послуги, може спілкуватися недержавною мовою, а інформація для загального ознайомлення частково подається недержавною мовою", – каже Тарас Кремінь.

 Тарас Кремінь

Уповноважений ухвалив рішення про здійснення заходів державного контролю в медичних установах.

"Обидва випадки мають всі ознаки порушення мовного Закону, оскільки заявники надали фото-копії медичних документів, виконаних недержавною мовою", – говорить молвний омбудсмен.

Уповноважений нагадав, що 33-я ст. Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", передбачає:

  • мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна мова;
  • на прохання особи, яка звертається за наданням медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін;
  • заклади охорони здоров’я складають документи, які стосуються стану здоров’я пацієнтів, державною мовою;
  • мовою актів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров’я, діловодства та документообігу, є державна мова;
  • заклади охорони здоров’я використовують у своїх документах медичну термінологію відповідно до стандартів, визначених Національною комісією зі стандартів державної мови.

Читайте також: Мовний омбудсмен прокоментував законність заборони російської у Могилянці


Реклама:


 837
КУЛЬТУРА

Як ми (не) читаємо під час війни

Ірина Славінська
 9852
Прихисти своїх

"Вбили 11 моїх сусідів". Історія виживання в окупованій Бучі

Вікторія Ярижко
 22493
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи можуть лампи для манікюру спричинити рак? Відповіді лікарів

Олена Барсукова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Як ми (не) читаємо під час війни

Ірина Славінська
"Аж боюсь куштувати": звільнений з полону військовий зізнався, що вперше за майже рік тримає в руках яблуко. ВІДЕО
Домівка для наймасивніших зірок: Hubble показав Туманність Тарантул. ФОТО
"Це вам не коня на ходу зупиняти": продавчиня на Київщині відбилася від нападника. ВІДЕО
"Моя місія – додати посмішки": кухар, який збиває "Шахеди", розповів про життя на лінії фронту. ВІДЕО
Боліли зуби, а виявилося – інфаркт: лікарі "швидкої" реанімували пацієнтку дорогою до лікарні
Прихисти своїх

"Вбили 11 моїх сусідів". Історія виживання в окупованій Бучі

Вікторія Ярижко
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи можуть лампи для манікюру спричинити рак? Відповіді лікарів

Олена Барсукова