Мовний омбудсмен отримав скарги на медзаклади, які не обслуговують пацієнтів українською

Уповноваженому із захисту державної мови надійшли скарги щодо порушення мовного закону в двох медичних установах країни.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Заявники скаржилися на те, що в окремих медичних закладах документи щодо стану здоров’я пацієнтів надаються недержавною мовою.

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"Зокрема, в одній з них зазначалось, що персонал, надаючи послуги, може спілкуватися недержавною мовою, а інформація для загального ознайомлення частково подається недержавною мовою", – каже Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь

Уповноважений ухвалив рішення про здійснення заходів державного контролю в медичних установах.

"Обидва випадки мають всі ознаки порушення мовного Закону, оскільки заявники надали фото-копії медичних документів, виконаних недержавною мовою", – говорить молвний омбудсмен.

Уповноважений нагадав, що 33-я ст. Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", передбачає:

мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна мова;

на прохання особи, яка звертається за наданням медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін;

заклади охорони здоров’я складають документи, які стосуються стану здоров’я пацієнтів, державною мовою;

мовою актів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров’я, діловодства та документообігу, є державна мова;

заклади охорони здоров’я використовують у своїх документах медичну термінологію відповідно до стандартів, визначених Національною комісією зі стандартів державної мови.

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