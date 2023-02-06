Як дізнатися про перевищення рівня радіації та хімічну загрозу: в Україні запустили чат-бот

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 лютого 2023

В Україні запрацював чат-бот Radiation and Smog Alarm, який автоматично інформуватиме про перевищення рівня радіаційного фону та небезпечне забруднення повітря, зокрема хімічну загрозу.

Про це повідомляє "Чисте повітря для України".

Це перший чат-бот в Україні з оповіщенням про радіацію, які надходитимуть усім, хто підписаний хоча б на одну станцію в області, при небезпечному середньому рівні більше за 30мкР/год за останні 10 хвилин.

"Алгоритм розрахунку умови оповіщення про забруднення максимально включає усі змінні для кожного користувача параметри: наскільки близько розташовані до нього станції вимірювання, чи вони працюють, чи відключені, чи це нове обладнання, яке показує цілий перелік забруднюючих речовин, чи вимірює лише пил",  – пояснює засновник і куратор мережі громадського моніторингу EcoCity Олексій Трелевський.

 Фото: eevl/Depositphotos

Алгоритм оповіщення розрахований на основі Українського індексу якості повітря.

Щоб отримувати сповіщення, підписатися можна як на дані однієї станції моніторингу поруч, так і на декілька. Можна перевірити інформацію по цілому місту.

Розробники запрошують протестувати чат-бот.

Нагадаємо, радіобілогиня розвіяла міфи про вплив радіації на здоров’я людини.

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