Чи справді усі АЕС – небезпечні? 6 міфів про радіацію

Анастасія Вишневська
9513
21 січня 2023

Тема радіації завжди була оточена легенда та міфами. А з початком повномасштабної війни дезінформації щодо радіаційного опромінення стало ще більше. 

Радіобіологиня Олена Паренюк розповідає про те, чому радіація не така небезпечна, якщо з нею правильно поводитися та дослухатися до спеціалістів і спеціалісток з атомної енергетики.

***

Реклама:

Щоб розвінчати міфи про радіацію, потрібно спершу зрозуміти, що це взагалі таке. І тут не обійтися без хімії.

Ядро атома складається з протонів (заряджених позитивно) і нейтронів (ніяк не заряджених і нейтральних, як Швейцарія). Кількість протонів у ядрі атома одного хімічного елемента не змінюється, а ось кількість нейтронів – може. Такі зміни ведуть за собою зміну маси ядра, а також певні перебудови в його структурі. Атоми одного хімічного елементу, ядра яких мають різну масу, називаються ізотопами. 

Ізотопи елементів бувають стабільними – тоді протонам і нейтронам нормально співіснувати разом. А бувають ізотопи нестабільні – які не можуть залишатися в одному й тому ж стані протягом усього періоду свого існування. Такі ізотопи називаються радіоактивними ізотопами, або просто радіонуклідами – саме вони й розпадаються під час ядерної реакції.

Власне, радіація, чи іонізуюче випромінювання (ІВ) – це високоенергетичне випромінювання, що утворюється внаслідок розпаду (або синтезу) атомних ядер речовини. Про міфи навколо радіації ми далі й поговоримо.

Радіобіологиня Олена Паренюк

Міф № 1. Усі атомні електростанції – небезпечні

Безпеку атомної енергетики можна порівняти з їздою на транспорті. Багато з нас вважають, що літаки – небезпечні. Насправді в автокатастрофах щодня вмирає набагато більше людей, ніж за всю історію літакобудування.

Та історії, коли падають літаки, гучно висвітлюють у медіа. Автокатастрофи – це, на жаль, наша буденність. Так само й з атомними електростанціями. За всю історію атомної генерації було дві величезних аварії – Чорнобиль і Фукусіма. Була ще жменька менших аварій, які не мали страшного впливу на довкілля.

Реклама:

АЕС генерують величезну кількість електроенергії. Проте це складна технологія, якою потрібно вміти обережно користуватися. Власне, 80% того, що ми сплачуємо за генерацію електроенергії на АЕС – це вартість техніки безпеки. Зокрема – на випадок вимкнення електроенергії чи навіть цунамі в степах України. Є дуже багато людей, які продумують, як убезпечити АЕС. Тому наразі атомні електростанції є дуже безпечними, якщо ними правильно користуватися.

Міф № 2. Атомна енергетика забруднює навколишнє середовище

Якщо порівнювати ТЕС – електростанції, які спалюють викопне паливо – та АЕС, то останні майже не виділяють CO2. Тож АЕС – екологічно безпечна. А ось усе те, що виділяють станції на викопному паливі, осідає в легенях.

Є розрахунки, що сукупна генерація на викопному паливі спричиняє набагато більше ракових захворювань у порівнянні з усією історією радіоактивності. Тобто АЕС – безпечні, за умови, якщо ними коректно користуватись.

Міф № 3. Уся радіація світиться

Є такий ефект Черенкова – під час ядерної реакції через певні фізичні процеси радіація дійсно світиться.

Проте ті дози радіації, які ми можемо побачити в повсякденному житті, не випромінюють світло. Саме тому всі професіонали/ки у сфері ядерної енергетики повторюють: радіація небезпечна тим, що ви не можете її побачити, відчути на смак, дотик, запах тощо.

Міф № 4. Радіація в будь-яких дозах – небезпечна

Дійсно, наш організм не адаптувався до життя на високих рівнях радіації. Але радіація оточує нас постійно в нормальних для людини дозах – від 9 до 14 мікрозівертів на годину.

Ба більше, ми навіть потребуємо такого опромінення. У такий спосіб організм постійно отримує незначні ураження та оновлює клітини.

Якщо ж доза радіаційного опромінення вища за норму, то ми отримуємо уражень більше, а репаративний (відновлювальний) потенціал клітин залишається таким самим. Як наслідок – негативні ефекти для здоров’я.

Міф № 5. Алкоголь рятує від радіації

Радіація має первинні та вторинні ефекти опромінення. Власне, первинний ефект полягає в руйнуванні ДНК клітини внаслідок опромінення. Тіло людини на 70% складається з води, тому найбільш ймовірно, що радіоактивний промінь влучить у молекулу води. Тоді ця молекула розпадається на H та HO – вільні радикали. От уже вони починають руйнувати ДНК. Фактично, HO (перекис) руйнує певні органели (частини) в клітині.

Алкоголь за хімічними властивостями ці вільні радикали в клітині "зв’язує". Тому на клітинному рівні – так, алкоголь запобігає розвитку вторинним ефектам опромінення.

Та щоб алкоголь мав радіопротекторний ефект, у кожній клітині людського організму потрібна певна його концентрація. Тож випити прийдеться дуже й дуже багато – для організму такі дози алкоголю надзвичайно небезпечні та можуть навіть призвести до летальних випадків.

Міф № 6. Радіацію створюють люди

На жаль чи на щастя, людина не створила жодного нового закону чи фізичного явища. Ми тільки використовуємо те, що створила еволюція та Всесвіт.

Найбільше джерело радіації у світі – це Сонце. Там постійно триває термоядерна реакція: із водню утворюється гелій. У процесі цього синтезу надлишок енергії випромінюється – це світло, тепло, радіоактивні частинки, нейтрони, фотони. Саме тому ми ще не полетіли на Марс – мінімальний маршрут на Червону планету складає понад пів року, і ніхто не знає, як вплине на астронавтів/ок доза радіації, яку вони отримають під час перельоту.

Спеціалісти/ки лише умовно ділять радіонукліди на природні і штучні. Останні, відповідно, створюються у ядерних реакторах під модерацією фахівців та фахівчинь, які контролюють ядерну реакцію. Так, у процесі можуть з’являтися елементи, яких уже немає в природі – у них просто настільки маленький період напіврозпаду, що вони вже розпалися.

Наприклад, період напіврозпаду Цезію-137 становить 28 років. Тобто колись він у природі був, та за історію в кілька мільярдів років його вже немає. Зараз Цезій з’являється в ядерних реакторах у процесі розпаду Урану. Багато радіонуклідів є в навколишньому середовищі без участі людини: радіоактивний вуглець, радіоактивний водень, радіоактивний калій, який є в картоплі, горіхах та бананах.

Тож довіряйте професіоналам та професіоналкам зі сфери ядерної енергетики, а не міфам. Вони довго вчилися та знають, як правильно працювати з радіацією та як нею користуватися.

Читайте також: "Дуже руйнівні": експерт порівняв наслідки від сучасної ядерної зброї та Чорнобильської катастрофи

Матеріал підготовлено в рамках проєкту НАУКОВИЦІ від INSCIENCE.

Олена Паренюк – героїня другого сезону проєкту НАУКОВИЦІ від INSCIENCE. Це серія документальних відео про українських жінок у науці. Нові епізоди розповідають про роботу науковиць під російсько-українскої війни. 

Про історії інших українських науковиць – від нейробіологинь до математикинь – та їхню роботу під час повномасштабної російсько-української війни – читайте на сайті НАУКОВИЦІ.

Проєкт НАУКОВИЦІ реалізується громадською організацією INSCIENCE, яка популяризує науку, у рамках програми "ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства", що фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно структурою ООН Жінки та ЮНФПА.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 2085
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2941
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20748
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій