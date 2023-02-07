Тварин побільшало на 60%: зоозахисники розповіли, як війна вплинула на притулки

Через війну у притулках зросла кількість собак і котів у середньому на 60% з початку 2022 року.

За даними зоозахисників, у тилових областях кількість тварин у притулках зросла на 20-30%, у зооволонтерів з прифронтових областей на 60%, а у притулках біля фронту – на 100%.

Про це свідчать результати дослідження українського центру вивчення громадської думки "Соціоінформ", повідомила "УП. Життя" зоозахисна ініціатива Save Pets of Ukraine.

Більшість тварин, яким надають притулок у час війни – це домашні тварини, покинуті господарями при евакуації.

Також під час війни стали менш активними стерилізаційні програми, що сприятиме розмноженню безпритульних тварин у майбутньому.

У рамках дослідження Save Pets of Ukraine провели перепис 510 притулків, стерилізаційних центрів та зооволонтерів, які опікуються покинутими тваринами.

За даними зоозахисників, станом на січень 2023 року 25 799 собак та 19 473 коти перебувають під опікою притулків та волонтерів.

"Чисельність тварин у притулках сьогодні – мінлива. Постійно додаються нові підопічні. Частину з них прилаштовують у сім’ї чи переправляють у Європу.

Через брак місць у притулках активніше застосовуються гібридні форми опіки: перетримка, годівля тварин на вулиці", – йдеться у дослідженні.

Основні потреби притулків під час війни – це корм, ветеринарна підтримка та ліки. Взимку актуалізувалась проблема вартості опалення та часті вимкнення електроенергії (яка забезпечує водопостачання, обігрів, роботу холодильників).

Також притулки скаржились на зниження частки адопції тварин, брак персоналу у притулках, необхідність розширення притулків, ремонту чи побудови вольєрів.

На прифронтових територіях притулкам потрібно долати наслідки руйнувань, труднощі з закупівлею та доставкою кормів/ліків, а також – потенційно евакуювати притулки.

Для притулків та зооволонтерів з усіх територій є актуальними такі проблеми, як:

нестача кормів (зокрема, через зростання їхньої вартості);

нестача коштів на медикаменти та послуги ветеринарних клінік;

складність у прилаштуванні тварин;

скорочення доходів/ пожертв (актуально для малих притулків);

відсутність можливості евакуації тварин (зокрема для великих притулків).

Водночас для прифронтових територій проблематичною є відсутність електроенергії, води, газу, а також програм стерилізації тварин.

"Великі притулки не мобільні. В окупації вони всі ці дні абсолютно без їжі... Шляхи розбиті, і привезти щось в притулок нереально", – повідомили соціологам в одному з прифронтових притулків, де більше сотні тварин.

Соціологи також дізналися основні проблеми стерилізаційних центрів біля фронту:

брак коштів: на корми, ліки, пальне, оплату комунальних послуг;

брак місць/вольєрів для утримання тварин;

нестача теплих речей для утеплення вольєрів.

А в тилу стерилізаційні центри повідомляли про відсутність обладнання, щоб допомагати важкопораненим тваринам.

На всіх територіях зооволонтери стикаються з такими труднощами, як відсутність доходів і сталого фінансування, неможливість обслуговування у клініках в борг, вимушене звернення до неперевірених фахівців, а також великі витрати часу через необхідність пристосовуватись до прийому в лікаря (через відключення світла).

Для окупованих територій актуальні такі проблеми, як ускладнений перетин блокпостів і нестача кормів у магазинах.

Фото: Save Pets of Ukraine

Загалом притулкам потрібні:

корми і сухе молоко;

персонал;

гроші на ветеринарну підтримку;

ліки, вакцини, препарати обробки від паразитів, пелюшки, шприці;

наповнювачі (для котів);

дрова/пальне і генератори;

клітки/бокси для перевезення;

перетримка;

ремонт вольєрів;

додаткова територія.

Зооволонтери потребують донатів на ветеринарну підтримку, вакцин, препаратів санітарної обробки, коштів на оплату комунальних послуг (опалення), перетримки для тварин та підтримки від волонтерів.

Водночас стерилізаційні центри просять про ліки, обладнання і паливо для генераторів.

Більшість притулків повідомляють про зниження рівня прилаштування тварин. Оскільки покинутих тварин все більше – це призводить до критичного навантаження на притулки.

Особливо гострою є проблема у прифронтових областях та притулках за межами великих міст.

За даними зоозахисників, найважче прилаштувати великих собак (вище коліна), хворих, старих і несоціалізованих тварин.

Основні причини зниження прилаштованості тварин – масова міграція населення (менше людей, які можуть взяти тварину у сім’ю), а також зниження достатку українців.

"Дещо рятує ситуацію – можливість прилаштувати тварин за кордон; в цьому напрямку працюють й окремі благодійні організації та фонди.

Однак це було значно простіше на початку повномасштабної війни, коли була спрощена процедура виїзду з тваринами за кордон. Зараз процес став складнішим та дорожчим", – йдеться у дослідженні.

Потреби у приміщенні мають майже усі притулки, які утримують собак. Переважно йдеться про будівництво або ремонт вольєрів, рідше – про допоміжні будівлі.

Зазвичай йдеться про такі потреби, як матеріали для ремонту, утеплення і будівництва вольєрів, готові вольєри, будки, клітки, переноски для транспортування тварин.

Також потрібні приміщення для персоналу, який доглядає звірів, вольєри для цуценят (зокрема зовсім маленьких і хворих).

Рідко притулкам потрібно шукати територію для розширення чи будувати клініку/центр стерилізації.

Серед ветеринарних послуг тваринам найбільше потрібне лікування, операції, стерилізація, вакцинація, послуги стаціонару та нагляд.

Також зоорятівникам необхідні комплексні вакцини, засоби обробки від паразитів (глистів, бліх, кліщів), ліки (зокрема антибіотики, кровоспинні), перев’язочні матеріали, пелюшки.

Рідко притулкам необхідні шприці, столи і обладнання для стерилізації, ще рідше – інфузомати для крапельниць і тести на лейкоз.

Для зимування притулкам потрібні паливо для генераторів, дрова, генератори (для освітлення, обігріву, роботи холодильників, водяних насосів), ліхтарики і ліхтарі, матеріали для утеплення вольєрів, а декому – інвектори.

"Нам на зиму треба буде 30 кубів дров… а це близько 90 тисяч гривень", – повідомили дослідникам у притулку для котів у тилу.

"Росіяни погрожують нам колапсом енергетики. У нас був приліт у підстанцію і не було світла. А в нас холодильники та морозильні камери, в яких ми м’ясне тримаємо. Значить потрібен генератор. Це і вода (насос), і інтернет, і телефони, і продукти", – розповідають у прифронтовому притулку для тварин.

Що стосується їжі, притулки найбільше потребують кормів для цуценят/кошенят, сухого молока для новонароджених тварин, спецкормів для хронічно хворих тварин і вологого корму.

Дослідження провели у центрі "Соціоінформ" на замовлення компанії Kormotech, яка у 2022 році заснувала національну ініціативу Save Pets of Ukraine.

Для цього було проведено 14 глибинних інтерв’ю, зокрема 2 зі стерилізаційними центрами, 8 – з притулками, 4 – з зооволонтерами.

7 опитувань провели у прифронтових областях, 7 у тилу, 8 – в обласних центрах, а 6 – у менших містах та селах.

9 притулків-учасників опитування мають 20-100 тварин, а 5 – понад 100 тварин.