Коти помирають від холоду й голоду за 6 годин. Як допомогти тваринам взимку?

З настанням холодів життя безпритульних і покинутих під час війни тварин стає особливо важким.
Через мороз та голод смерть у собак настає за 15 годин, у котів – за 6, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.
"Лише від людей залежить, як чотирилапі переживуть зиму, особливо в умовах енергетичного тероризму Росії", – кажуть зоорятівники.
У UAnimals пояснили, як допомогти безпритульним тваринам вижити під час холодів.
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Як допомогти тваринам взимку?
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✅ Годувати теплою їжею
Найкраще годувати тварину теплою їжею: це може бути гаряча каша чи легкий суп.
"Можна навіть купити найдешевший сухий корм і залити його гарячою водою", – кажуть зоозахисники.
✅ Давати теплу воду
У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу – вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.
✅ Пускати погрітися
Якщо є така можливість, запускайте чотирилапих погрітися в під'їзди.
Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять – так їм вдається відновити сили.
Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками.
✅ Перевіряти автівку перед рухом!
У Патрульній поліції України нагадали ще одне правило для порятунку тварин: завжди перевіряти, чи не сховалися тварини у машині, перш ніж завести двигун і почати їхати.
Котики люблять ховатися від холоду в автомобілях. Тому перед тим, як завести двигун – постукайте по капоту або натисніть на гудок.
"Але дуже лякливі котики можуть залізти ще глибше. Тому після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати нявкати", – кажуть поліціянти.
Найулюбленіші місця котів:
- під авто;
- під капотом;
- під арками коліс;
- у вихлопній трубі.
Обов’язково перевіряйте ці місця, зазирайте під машину.
✅ Зробити укриття
Для тварин можна зробити невелику будку. Найпростіше – взяти звичайну коробку.
Ззовні будку можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг.
"Рекомендуємо ставити будки на дерев'яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину", – додають зоозахисники.
✅ Знайти родину
"Найкраще, що ви можете зробити – це подарувати чотирилапому сім’ю, затишок, тепло, і любов", – наголошують UAnimals.
Перетримка та притулок – це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину.
Проте через війну притулки переповнені покинутими чотирилапими, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб їх забирали у сім’ї.
Нагадаємо, зоозахисники пояснювали, як надати першу допомогу безпритульній тварині.
Також UAnimals пояснили, як правильно годувати собак, які довго голодували, щоб не зашкодити їм.
А раніше ми розповідали, які "людські" продукти шкодять собакам і навіть можуть вбити їх.
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