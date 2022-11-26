Коти помирають від холоду й голоду за 6 годин. Як допомогти тваринам взимку?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6316
26 листопада 2022

З настанням холодів життя безпритульних і покинутих під час війни тварин стає особливо важким.

Через мороз та голод смерть у собак настає за 15 годин, у котів – за 6, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Лише від людей залежить, як чотирилапі переживуть зиму, особливо в умовах енергетичного тероризму Росії", – кажуть зоорятівники.

У UAnimals пояснили, як допомогти безпритульним тваринам вижити під час холодів.

Читайте також: Як правильно підгодовувати птахів взимку та що робити з пташкою, яка змерзла чи травмована?

Як допомогти тваринам взимку?

 Фото: zvonce/Depositphotos

✅ Годувати теплою їжею

Найкраще годувати тварину теплою їжею: це може бути гаряча каша чи легкий суп. 

"Можна навіть купити найдешевший сухий корм і залити його гарячою водою", – кажуть зоозахисники.

✅ Давати теплу воду

У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу – вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.

✅ Пускати погрітися

Якщо є така можливість, запускайте чотирилапих погрітися в під'їзди. 

Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять – так їм вдається відновити сили. 

Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками. 

✅ Перевіряти автівку перед рухом!

У Патрульній поліції України нагадали ще одне правило для порятунку тварин: завжди перевіряти, чи не сховалися тварини у машині, перш ніж завести двигун і почати їхати. 

Котики люблять ховатися від холоду в автомобілях. Тому перед тим, як завести двигун – постукайте по капоту або натисніть на гудок

"Але дуже лякливі котики можуть залізти ще глибше. Тому після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати нявкати", – кажуть поліціянти.

Найулюбленіші місця котів:

  • під авто;
  • під капотом;
  • під арками коліс;
  • у вихлопній трубі.

Обов’язково перевіряйте ці місця, зазирайте під машину.

✅ Зробити укриття

Для тварин можна зробити невелику будку. Найпростіше – взяти звичайну коробку. 

Ззовні будку можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг. 

"Рекомендуємо ставити будки на дерев'яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину", – додають зоозахисники.

✅ Знайти родину

"Найкраще, що ви можете зробити – це подарувати чотирилапому сім’ю, затишок, тепло, і любов", – наголошують UAnimals.

Перетримка та притулок – це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину. 

Проте через війну притулки переповнені покинутими чотирилапими, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб їх забирали у сім’ї.

Нагадаємо, зоозахисники пояснювали, як надати першу допомогу безпритульній тварині

Також UAnimals пояснили, як правильно годувати собак, які довго голодували, щоб не зашкодити їм.

А раніше ми розповідали, які "людські" продукти шкодять собакам і навіть можуть вбити їх.

Читайте також: Як дбати про собаку взимку? 10 правил безпечного вигулу


Реклама:


 616
КУЛЬТУРА

"Культурний обмін": як росіяни підірвали Михайлівський собор, а потім присвоїли собі його мозаїки

Українська правда. Життя
 1572
Прихисти своїх

"Україну потрібно піднімати". Історії переселенців, які втратили свої бізнеси, але не здалися

Вікторія Ярижко
 2313
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Культурний обмін": як росіяни підірвали Михайлівський собор, а потім присвоїли собі його мозаїки

Українська правда. Життя
Якими були б сучасні динозаври, якби не вимерли?
У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками. ФОТО
Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді
Допомагають рити окопи: нацгвардійці показали врятованих цуценят. ФОТО
Запаліть свічку пам'яті. 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору
Прихисти своїх

"Україну потрібно піднімати". Історії переселенців, які втратили свої бізнеси, але не здалися

Вікторія Ярижко
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча