Коти помирають від холоду й голоду за 6 годин. Як допомогти тваринам взимку?

З настанням холодів життя безпритульних і покинутих під час війни тварин стає особливо важким.

Через мороз та голод смерть у собак настає за 15 годин, у котів – за 6, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Лише від людей залежить, як чотирилапі переживуть зиму, особливо в умовах енергетичного тероризму Росії", – кажуть зоорятівники.

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У UAnimals пояснили, як допомогти безпритульним тваринам вижити під час холодів.

Як допомогти тваринам взимку?

✅ Годувати теплою їжею

Найкраще годувати тварину теплою їжею: це може бути гаряча каша чи легкий суп.

"Можна навіть купити найдешевший сухий корм і залити його гарячою водою", – кажуть зоозахисники.

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✅ Давати теплу воду

У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу – вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.

✅ Пускати погрітися

Якщо є така можливість, запускайте чотирилапих погрітися в під'їзди.

Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять – так їм вдається відновити сили.

Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками.

✅ Перевіряти автівку перед рухом!

У Патрульній поліції України нагадали ще одне правило для порятунку тварин: завжди перевіряти, чи не сховалися тварини у машині, перш ніж завести двигун і почати їхати.

Котики люблять ховатися від холоду в автомобілях. Тому перед тим, як завести двигун – постукайте по капоту або натисніть на гудок.

"Але дуже лякливі котики можуть залізти ще глибше. Тому після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати нявкати", – кажуть поліціянти.

Найулюбленіші місця котів:

під авто;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

Обов’язково перевіряйте ці місця, зазирайте під машину.

✅ Зробити укриття

Для тварин можна зробити невелику будку. Найпростіше – взяти звичайну коробку.

Ззовні будку можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг.

"Рекомендуємо ставити будки на дерев'яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину", – додають зоозахисники.

✅ Знайти родину

"Найкраще, що ви можете зробити – це подарувати чотирилапому сім’ю, затишок, тепло, і любов", – наголошують UAnimals.

Перетримка та притулок – це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину.

Проте через війну притулки переповнені покинутими чотирилапими, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб їх забирали у сім’ї.

Нагадаємо, зоозахисники пояснювали, як надати першу допомогу безпритульній тварині.

Також UAnimals пояснили, як правильно годувати собак, які довго голодували, щоб не зашкодити їм.

А раніше ми розповідали, які "людські" продукти шкодять собакам і навіть можуть вбити їх.