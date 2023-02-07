Зник ще у квітні: на війні загинув біолог Біжан Шаропов

На війні загинув український біолог та військовий Біжан Шаропов, якого вважали зниклим з квітня 2022 року.

Трагічну звістку підтвердили в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

"Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих вчених, науковий співробітник, захисник, хлопець, син.

Співчуття рідним і колегам. Це непоправна втрата для всього колективу і близьких. Спочивай з миром", – написав колектив інституту.

Фото: Біжан Шаропов/Facebook

Біжан Шаропов був активним учасником Революції Гідності, у 2014-2015 роках воював у батальйоні "Айдар".

Після служби він захистив кандидатську та почав викладати. Біжан був головою Ради молодих вчених Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України у 2019-2021 роках, науковим співробітником відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології.

Від початку повномасштабної війни Біжан Шаропов повернувся до війська. З квітня він вважався зниклим безвісти.

Біолог і військовий Біжан Шаропов вважався зниклим з квітня 2022 року

Рідні та колеги молодого науковця розповіли у соцмережах, яким запам’ятали Біжана Шаропова.

"Біжан Шаропов був неймовірним. На нашу першу зустріч він спізнився на чотири години та ще й загубив телефона. І я дуже вдячна, що його зустріла. За безліч лекцій. За нашу поїздку до Львова. За те, що переносив мене на руках через калюжі. За квіти і за незліченну кількість цигарок, які я в нього стріляла.

За довжелезні телефонні розмови. За те, що він приїжджав до мене на біофак, коли ми сварилися, і за те, як він грав мені на гітарі мою улюблену пісню.

В Інституті фізіології підтвердили звістку про загибель біолога. Фото: Настя Тохтамиш/Facebook

Саме через нього я прочитала всього Лема. Він із однаковим захопленням розповідав про Карла Сагана і про свою маму. І мені неймовірно тяжко буде тепер носити ці спогади самій. Дякую за те, що ти мене завше підтримував. Дякую за те, що віддав життя, щоб ми всі могли бути вільними.

Я тебе запам'ятаю вічно молодим, зухвалим і відважним", – ділиться спогадами Настя Тохтамиш.

Біжан був головою Ради молодих вчених, працював в Інституті фізіології

Друг Біжана, науковець Антон Сененко згадує:

"Поки на наукових конференціях чи відкритих лекторіях всі дискутували у краватках та піджаках, ти сидів у величезній аудиторії на гальорці у своєму розтягнутому військовому светрі, який дістався тобі ще з АТО, і не поступався у рівні зарозумілої розмови.

Поки наукові популяризатори з академічними виразами облич розповідали цивільним про свої дослідження, ти на демонстраціях корчив такі гримаси і вживав такі інтонації, що всі діти навколо неодмінно намагалися послухати твої розповіді про те, як з дослідницькою метою тоненько шинкувати мізки.

Біжан, якби мені було 9 і я потрапив до тебе на лекцію, я б теж пішов у фізіологи, а не фізики".

Науковець був активним учасником Революції Гідності та ветераном. Фото: Антон Сененко/Facebook

"Ти був крутим науковцем. Одним з найкращих популяризаторів науки в країні. І ти був справжнім воїном. Герої вмирають, на жаль.

Сьогодні країна дізналася, що Біжан Шаропов, талановитий молодий науковець, фізіолог, загинув у боях за Україну зі зброєю у руках. Важко уявити, яка прірва ідей та задумів пішли в небуття", – додає вчений.

Від початку великої війни повернувся на фронт

Військовий медик Дмитро Мамєєв також поділився спогадами про полеглого захисника:

"Сьогодні дізнався про підтвердження загибелі Біжана Шаропова. Він зник у квітні. Шукав, але не знайшов його фотку з лекції у Інституті фізіології Богомольця, де побачив тоді його за збігом обставин (не знав, шо він там працює та буде лектором), вперше після Майдану, пересікались на акціях.

Він був хорошим науковцем із вартісними розробками та чудовою людиною".

"Ти був крутим науковцем. Одним з найкращих популяризаторів науки в країні. І ти був справжнім воїном", згадує про загиблого науковця Антон Сененко

Однокласниця вченого Оксана Товста написала:

"Наш однокласник, молодий науковець, надзвичайний та безстрашний загинув в боях за Україну. Скільки добра він ніс у світ і ще міг принести. Ми чимало сиділи разом за однією партою,останньою. І я завжди дивувалась, як він там міг все чути, за всім слідкувати, дискутувати зі вчителями всіх предметів, не маючи і книжок часом)

Гострий розум, весела вдача, людяність, щирість, наполегливість – те, чим всім нам запам'ятався Біжан. Велика втрата для рідних і для світу. Спочивай з миром, наш Герой".

"Наш однокласник, молодий науковець, надзвичайний та безстрашний загинув в боях за Україну", написала однокласниця Біжана. Фото: Оксана Товста/Facebook

"Ще один знайомий загинув на війні. Сподівалися, що Біжан живий, але дива не сталося. Сил близьким", – також написала Оксана Савенко.