Землетрус у Туреччині: що відомо про катастрофу і кількість жертв

ОНОВЛЕНО 14 лютого 2023

6 лютого у Туреччині сталися два сильні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 балів, які забрали життя понад 11 тисяч людей.

За офіційними даними, станом на 14 лютого у Туреччині загинуло понад 35 тисяч людей, а в Сирії понад 5,8 тисяч, повідомляє Anadolu та Al Jazeera.

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За даними МЗС, 5 громадян України загинули, а 7 вважаються зниклими безвісти. Кількість жертв землетрусу постійно росте, надзвичайники розбирають завали.

Землетрус у Туреччині 6 лютого виник у сейсмоактивному поясі, до якого належить і Україна. У Головному центрі спеціального контролю розповіли, що землетрус відчувався навіть на півдні України.

"6 лютого 2023 року на півдні Туреччини неподалік північного кордону Сирії внаслідок зсувного розлому на невеликій глибині стався землетрус магнітудою 7,6. Землетрус відбувся у безпосередній близькості до складної зони зіткнення Євразійської плити з Африканською та Аравійською плитами.

Наступний землетрус (афтершок) магнітудою 7.5 відбувся приблизно через 9 годин на 100 км північніше першого", – розповів Центр спецконтролю у коментарі "УП. Життя".

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Руйнування у місті Малатья внаслідок землетрусу 6 лютого. Yavuz Ozden/Getty Images

Хоч на карту землетрус наноситься з конкретними координатами, він створює розриви на великих площах, кажуть сейсмологи.

Зсувний землетрус магнітудою 7,6 міг призвести до розлому довжиною понад 100 км та шириною понад 25 км.

"Ці два потужних землетруси, що мали розрахункову інтенсивність в джерелі 10-11 балів, відчувалися населенням України в Одеській та Миколаївській області", – кажуть у Головному центрі спеціального контролю.

(Важливо не плутати магнітуду (за шкалою Ріхтера) та інтенсивність (вимір впливу землетруси на навколишні об’єкти). Наприклад, якщо магнітуда землетрусу в Туреччині складала більше 7 балів, то інтенсивність – 10-11 за шкалою MSK-64).

Землетрус у Туреччині: що сталося

За останню добу у світі сталося сотні землетрусів, найсильніший з яких – у Туреччині.

6 лютого о 4:17 ранку у районі Пазарчик провінції Кахраманмараш на території Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 7,7 балів.

Через 11 хвилин після цього був потужний афтершок (підземний поштовх після землетрусу) магнітудою 6,7.

О 9 годині Кахраманмараш сколихнув другий землетрус магнітудою 7,6 балів з епіцентром в місті Ельбістан.

Це один з найпотужніших поштовхів, який стався у Туреччині, за понад 80 років спостережень, кажуть у Головному центрі спеціального контролю.

Ці природні явища зафіксували науковці у ГЦСК і на українській антарктичній станції "Академік Вернадський", де розташовані сейсмічні прилади.

Наразі активність афтершоків у Туреччині залишається високою.

"З початку першого потужного землетрусу, технічними засобами Головного центру спеціального контролю зареєстровано 42 сейсмічні події із з центральної та південної частини Туреччини, розрахована інтенсивність яких склала від 4 до 10-11 балів за шкалою MSK-64", – кажуть сейсмологи ГЦСК.

Джерела землетрусів розташовані на глибинах 10-25 км.

На карті позначено епіцентри, магнітуди та райони поширення землетрусів у Туреччині 6 лютого. Фото: Volcano Disсovery, дані AFAD

Природне лихо зачепило кілька провінцій – Адана, Адіяман, Діярбакир, Газіантеп, Хатай, Кіліс, Малатья, Османіє і Санліурфа. Окрім Туреччини, масштабний землетрус відчувався у Лівані, Сирії, Іраку, на Кіпрі, а також у Грузії і Вірменії.

Після трагедії у Туреччині оголосили семиденну національну жалобу, призупинили всі спортивні заходи і закрили школи до 13 лютого.

Президент Реджеп Таїп Ердоган назвав смертоносний землетрус "найбільшою катастрофою" з часів землетрусу в Ерзінджані 1939 року – тоді загинули 32 тисячі людей.

Схожий землетрус також стався у 1999 році в західному місті Ізміт. Внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 бала загинуло понад 17 тисяч людей.

Яка причина землетрусу?

Виникнення землетрусу пов’язують переважно з тектонічними процесами, пояснюють у Головному центрі спеціального контролю. Земна кора з підстильним шаром верхньої мантії розділена на жорсткі блоки – тектонічні плити.

Залежно від відносного руху плити або піднімається одна з плит (це називається субдукція), або розсовуються краї стикання (спрединг).

У місцях зчленування плит виникає підвищене напруження, під дією якого й відбувається землетрус.

Здебільшого сильні землетруси оконтурюють великі літосферні блоки, утворюючи так звані сейсмічні пояси.

"Найактивнішими є Тихоокеанський і Середземноморсько-трансазійський. Нинішні землетруси приурочені саме до другого поясу, як і землетрусу на території України", – кажуть сейсмологи.

Туреччина розташована в одній з найактивніших сейсмічних зон світу (на Середземноморсько-трансазійському сейсмічному поясі), тому землетруси у країні – не рідкість.

Чому землетрус у Туреччині призвів до великої кількості жертв?

AL Jazeera пише, що землетрус 6 лютого ускладнився кількома факторами.

"Однією з причин такої великої кількості жертв є низька якість будівель", – сказав у коментарі виданню професор Інституту дослідження землетрусів у Стамбулі Мустафа Ердік.

Також однією з причин, чому землетрус призвів до такої великої кількості жертв, є ранній час поштовху – 4:17 ранку. Тоді люди ще спали, тому багато хто опинився під завалами.

Землетрус у Кахраманмараш, Туреччина. Фото: Ahmet Akpolat/Getty Images

Землетруси у світі

6 лютого землетрус силою 4,8 також стався у Тайвані. Лихо було відчутним у Японії, Філіппінах і Китаї.

У Західній Сенеці поблизу міста Буффало (Нью-Йорк, США) також стався землетрус магнітудою 3,8 балів – найсильніший за останні 40 років.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи зафіксували приблизно о 6:15 ранку. На щастя, поки що в окрузі не зафіксовано пошкоджень та потерпілих.

Зранку 7 лютого підземні поштовхи також зафіксували на території Росії. Землетрус магнітудою 5,8 стався за 189 кілометрів від Північно-Курильська. Два землетруси з магнітудою 3,8 також зафіксували біля селища Нікольське та міста Петропавловськ-Камчатський.

Ще 21 землетрус у світі мав магнітуду від 5 до 6 балів, а 140 землетрусів – від 4 до 5 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше турецький уряд повідомляв, що катастрофічний землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.