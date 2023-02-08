Закарпатські греко-католики перейдуть на григоріанський календар: коли відзначатимуть Великдень

Мукачівська греко-католицька єпархія з 1 вересня 2023 року планує переходити на григоріанський календар.

Єпархія, яка підпорядковується Папі Римського та включає у себе всі греко-католицькі церкви Закарпаття, перенесе дати святкування не лише Різдва та пов’язаних з ним свят, але й Великодня.

Про це повідомив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл у коментарі "Суспільному".

За словами владики Ніла, понад 90% прихожан мукачівської греко-католицької єпархії хочуть перейти на григоріанський календар.

Фото: Мукачівська греко-католицька єпархія

"Тепер була заява блаженнішого Святослава, після Синоду української Греко-Католицької церкви, усі єпископи одноголосно проголосували за перехід на григоріанський календар", – каже владика Ніл.

Офіційно рішення про перехід планують затвердити 10 лютого на засіданні єпархії. На григоріанський календар церква планує перейти з 1 вересня 2023-го, тому що саме в цей день розпочинається церковний рік за новим стилем.

"Якщо будуть якісь громади, які захочуть залишитися на юліанському календарі, то ми заперечувати не будемо. Бо найголовніше для нас, коли вирішують люди", – говорить голова єпархії Ніл.

Про деталі переходу та про те, як можуть змінитися дати важливих для християн свят "Українськкій правді. Життя" розповів священник Мукачівської греко-католицької єпархії отець Павло Сосницький.

За його словами, наразі кожна парафія отримала чіткі інструкції про перехід.

"Якщо більше 90% парафії бажає переходу то складається протокол збору громади, де кожен член ставить свій підпис, щоб засвідчити його реальну присутність та бажання перейти. До цього протоколу додається заява-прохання від парафії про перехід на ім’я владики, і єпископ видає декрет про перехід громади на новий календар", – розповідає священник.

Отець Павло сподівається, що закарпатські греко-католики перейдуть саме на григоріанський календар, а не на "гібридний новоюліанський".

Священник пояснює, що григоріанський календар був прийнятий католицькою Церквою 1582 року, щоб відійти від юліанського, який давав велику похибку у вичисленні тих чи інших дат.

"Різниця між цими календарями в способі вираховування. Відповідно григоріанський календар більш точний у розрахунках та не дає похибки, натомість юліанський (через недосконалість системи обчислень) дає значну похибку. Наприклад, на даний момент похибка складає вже 13 днів і приблизно кожні 128 років похибка збільшується на день", – говорить отець Павло.

На думку священника, новоюліанський календар, на який перейшла українська греко-католицька церква, це – спроба поєднати два календарі, зберігаючи дати рухомих свят (Великодня та прив’язаних до нього свят, які змінюються кожного року) та змінюючи дати нерухомих свят (Різдва, Водохреща тощо).

Після переходу на григоріанський календар закарпатські греко-католики святкуватимуть в один день з римо-католиками не лише Різдво, але й Великдень.

"Якщо дуже-дуже просто, то з прийняттям григоріанського календаря ми будемо святкувати Великдень разом з Католицькою Церквою, а лишивши юліанський чи вибравши новоюліанський - разом з Москвою та деякими іншими помісними православними церквами", – каже священник.

Він пояснив, що іноді різниця між датою Великодня за григоріанським та новоюліанським та юліанськими календарями може складати від одного тижня до трьох.

Цьогоріч за григоріанським календарем Великдень святкуватимуть 9 квітня, а за юліанським та новоюліанським – 16-го, тобто на тиждень пізніше.

Отець Павло зазначив, що минулого року понад 5 парафій Мукачівської єпархії служили різдвяну службу за новим стилем, тобто 25 грудня.

Священник також пояснив, що Мукачівська єпархія отримала автономію та напряму підпорядковується Римському Архієрею (Папі), на відміну від УГКЦ, яка має свою окрему ієрархічну структуру.

"Проте попри всі закиди, ми з ними знаходимося у найбільшій єдності, яку має Церква - Євхаристія. Вірники з Закарпаття можуть спокійно брати участь у богослужіннях на території цілої України, сповідатися та причащатися.

Священики з Закарпаття можуть служити в храмах України і навпаки. Тому це питання не варто розглядати в контексті якоїсь окремішності. Кожен житель та вірник нашої єпархії сприймає себе українцем та всім серцем пробує служити на благо своєї держави.

А якщо так склалося, що наше ієрархічне управління підпорядковується напряму Риму, то варто зазначити, що УГКЦ так само підпорядковується Риму, так би мовити і так і так ми під однним началом, – розповідає священник.

Отець Павло зазначив, що Мукачівська єпархія включає в себе всю Закарпатську область, а також обслуговує духовні потреби угорсько- та румунськомовних греко-католиків регіону.

Нагадаємо, рішенням Архирейського Синоду Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Відтепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня, а Великдень залишається без змін.