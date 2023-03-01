Венера може мати "м’яку" поверхню, яка регулярно відновлюється

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

Верхня оболонка Венери – літосфера – суцільна, а не розламана на тектонічні плити, як у Землі. Вчені дослідили, що її товщина значно тонша, і внаслідок того вона постійно оновлюється.

Результати опублікували у Nature Geoscience, повідомляє Science Alert.

На Венері доволі висока температура – 475°C, тому дослідницькі апарати не мали достатнього захисту, аби провести тривале дослідження.

Орбітальний апарат Magellan зібрав дані за допомогою радара. Йому вдалось зробити знімки поверхні крізь густі хмари. 

 Фото: 3quarks/Depositphotos

У лабораторії реактивного руху NASA спільно з геофізикинею Сюзанною Смрекар ці знімки ретельно вивчили. 

Аналіз даних показав, що "корони" на Венері, а також траншеї та хребти складаються з вулканічної породи. Там, де хребти розташовані ближче один до одного, літосфера, ймовірно, досить тонка і гнучка, в середньому близько 11 кілометрів.

"Корони" нагадують ударні кратери та складаються з піднятого кільця (як корона) навколо затонулого центру з концентричними розломами, що розходяться назовні. Вони можуть бути величезними, у діаметрі досягати кількох сотень кілометрів.

Раніше науковці вважали "корони" кратерами, але на думку науковців, вони виникли внаслідок вулканічних вивержень з надр планети.

Спершу магма штовхає купол вгору, він руйнується всередину, а кільця утворюються з того матеріалу, який витік та застиг.

Дослідники також знайшли відносно небагато ударних кратерів на Венері, у порівнянні з Марсом та Меркурієм. Ці місця зіткнення допомагають науковцям порахувати вік планети. 

Однак, поверхня Венери на 80% складається з вулканічної породи.Тож ця планета регулярно оновлювала свій зовнішній вид та зберегла поверхню "молодою".

У NASA планують місію, під час якої у 2027 році запустять орбітальний зонд для дослідження корон Венери.

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