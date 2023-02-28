У NASA показали медузоподібну галактику в сузір'ї Кита. ФОТО

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував медузоподібну галактику JO201 у сузір’ї Кита.

Про це повідомляє Європейське космічне агенство.

На світлині, зробленій телескопом, видно, що "щупальця" галактики виходять за межі яскравого диску ядра.

"Видно, що ці сині вусики дрейфують під ядром цієї галактики, і вони надають їй вигляду медузи", – йдеться в повідомленні.

Фото: NASA

За словами атрономів, спостереження за такими галактиками забезпечать прорив у розумінні зв’язку між скиданням тиску тарану – процесом, який створює "щупальця" цих галактик – і утворенням зірок.

Галактики, які зовні схожі на медуз виникають під дією лобового тиску газу, що натікає на них. Цей тиск видуває газ в міжгалактичне середовище, викликаючи спалахи зореутворення вздовж газового хвоста.

Згодом у всіх медузоподібних галактиках закінчується газ, і зореутворення припиняється. Відтак, медузоподібні галактики в скупченні швидше перестають утворювати нові зорі, ніж сусідні галактики.

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