У NASA показали медузоподібну галактику в сузір'ї Кита. ФОТО

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував медузоподібну галактику JO201 у сузір’ї Кита.
Про це повідомляє Європейське космічне агенство.
На світлині, зробленій телескопом, видно, що "щупальця" галактики виходять за межі яскравого диску ядра.
"Видно, що ці сині вусики дрейфують під ядром цієї галактики, і вони надають їй вигляду медузи", – йдеться в повідомленні.
|Фото: NASA
За словами атрономів, спостереження за такими галактиками забезпечать прорив у розумінні зв’язку між скиданням тиску тарану – процесом, який створює "щупальця" цих галактик – і утворенням зірок.
Галактики, які зовні схожі на медуз виникають під дією лобового тиску газу, що натікає на них. Цей тиск видуває газ в міжгалактичне середовище, викликаючи спалахи зореутворення вздовж газового хвоста.
Згодом у всіх медузоподібних галактиках закінчується газ, і зореутворення припиняється. Відтак, медузоподібні галактики в скупченні швидше перестають утворювати нові зорі, ніж сусідні галактики.
Нагадаємо, науковці виявили екзопланету, на якій новий рік настає кожні 5 днів.
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