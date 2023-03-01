Мінсоцполітики фіксує випадки торгівлі людьми серед українських біженців

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

За 2022 рік зареєстрували 7 випадків торгівлі людьми у Франції серед українських біженців. 

Про це Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Утім, насправді постраждалих може бути більше.

Жолнович пояснила, що випадки торгівлею людьми підтверджують лише після відповідного звернення.

 Фото: Tinnakorn/Depositphotos

"Коли вже людина повернулася в Україну, пройшла відповідну процедуру підтвердження того, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми. І їй надали відповідний статус. 

Ми розуміємо, що багато ще людей не поверталося. Вони є в межах тих країн, в яких вони перебувають", – зазначила Оксана Жолнович.

Водночас Жолнович запевнила, що в Європейському Союзі докладають зусиль, аби не допустити торгівлю людьми у сфері забезпечення прав українців.

Міністерка Мінсоцполітики також розповіла, що у більшості європейських країн під час дзвінка до поліції є можливість отримати консультацію українською.

"Практично у всіх країнах є. Вони тримають перекладача, щоби мати можливість почути поклик про небезпеку, якщо мова йде про торгівлю людьми. Є смс-інформування, у тому числі – від Мінреінтеграції. З певними застереженнями щодо торгівлі людьми", – додала очільниця Міністерства.

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