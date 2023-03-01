На Київщині викрили канал торгівлі людьми, який організувала 21-річна дівчина. ВІДЕО

На Київщині поліція викрила канал торгівлі людьми. 21-річній організаторці, яка вербувала та переправляла жінок за кордон, оголосили підозру.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

"Дівчат відправляли в такі країни як Республіка Литва, ОАЕ та Князівство Монако", – пишуть правоохоронці.

Жінок вербували із залученням посібників для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

"Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад 15 тисяч євро", – повідомили правоохоронці.

У поліції наголосили, що зловмисники діяли з 2022 року.

Від дій зловмисників постраждало 10 осіб. Працівники управління міграційної поліції завадили переправити через державний кордон 21-річну українку. В останню мить її висадили з автобуса на одному з прикордонних пропускних пунктів.

Поліцейські провели п’ять обшуків, під час яких вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти, чорнові записи та інші речові докази.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні створили сайт, який допоможе захиститися від торгівців людьми.