На Київщині викрили канал торгівлі людьми, який організувала 21-річна дівчина. ВІДЕО

На Київщині поліція викрила канал торгівлі людьми. 21-річній організаторці, яка вербувала та переправляла жінок за кордон, оголосили підозру.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
"Дівчат відправляли в такі країни як Республіка Литва, ОАЕ та Князівство Монако", – пишуть правоохоронці.
Жінок вербували із залученням посібників для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.
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"Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад 15 тисяч євро", – повідомили правоохоронці.
У поліції наголосили, що зловмисники діяли з 2022 року.
Від дій зловмисників постраждало 10 осіб. Працівники управління міграційної поліції завадили переправити через державний кордон 21-річну українку. В останню мить її висадили з автобуса на одному з прикордонних пропускних пунктів.
Поліцейські провели п’ять обшуків, під час яких вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти, чорнові записи та інші речові докази.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Україні створили сайт, який допоможе захиститися від торгівців людьми.
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