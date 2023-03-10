У Японії вченим вдалося вивести мишенят від одностатевих батьків: що змінить це відкриття?

У Японії вчені створили яйцеклітини з клітин шкіри мишей-самців – на світ з’явилися мишенята з одностатевими біологічними батьками.

Результати дослідження опублікували у журналі Nature, повідомляє The Guardian.

Науковий прорив може дати нові можливості для репродукції і допомогти у лікуванні важких форм безпліддя.

Успіх цього експерименту також підвищує імовірність того, що у майбутньому одностатеві пари зможуть мати біологічних дітей.

"Це перший випадок створення міцних ооцитів ссавців з чоловічих клітин", – сказав науковець Кацухіко Хаяші, який керував дослідженням в Університеті Кюсю в Японії.

Хаяші представив свою розробку на Міжнародному саміті з редагування геному людини в Інституті Френсіса Кріка у Лондоні 8 березня.

Японські вчені взяли клітини шкіри у дорослого самця миші. За допомогою генної інженерії вченим вдалося створити яйцеклітину.

Спершу взяті зразки перетворили на стовбурові клітини, які згодом можна перетворювати на інші типи клітин. Команда вирощувала клітини, поки деякі з них не втратили Y-хромосоми (як і у людей, самці мишей мають ХY статеві хромосоми).

Потім дослідники обробили клітини сполукою під назвою реверсин, яка створює збій у розподілі хромосом під час поділу клітин – потрібно було знайти клітини з ХХ-хромосомами, як у жінок.

Команда вчених "запрограмувала" стовбурові клітини таким чином, щоб вони перетворилися на яйцеклітини. Їх запліднили мишачою спермою, а отримані ембріони перенесли в матку самки миші.

Рівень виживання був низьким. З 630 перенесених ембріонів лише 7 перетворилися на малюків. Але мишенята росли нормально і могли мати потомство.

За прогнозом Хаяші, створити життєздатну яйцеклітину з чоловічих клітин людини буде технічно можливо протягом десятиліття.

Наразі експеримент неможливо повторити на людських клітинах, адже люди дуже відрізняються від мишей.

Команді вчених потрібно буде ретельно дослідити мишенят з експерименту, а також перевірити, чи "епігенетичні" хімічні модифікації ДНК зберігаються належним чином в яйцеклітинах, отриманих з чоловічих клітин.

Зрештою, застосування тієї ж методики до людських клітин вимагатиме значно більше часу, ніж це було необхідно для клітин мишей.

"Якщо період культивування стає довшим, то можуть накопичуватися як генетичні, так і епігенетичні аномалії", – сказав біолог Мітінорі Сайтоу з Кіотського університету в Японії.

Навіть якщо цей підхід можливий на людях, дослідникам потрібно буде зробити його більш ефективним і практичним, збільшивши частку живучих ембріонів, які у майбутньому зможуть давати потомство.

Якщо наука подолає ці перешкоди, хромосомно-інженерний підхід Хаяші колись може допомогти у лікуванні деяких форм безпліддя, як-от синдром Тернера (коли жінкам повністю або частково бракує Х-хромосом).

Наслідки роботи вченого також можуть вивести розмноження людини на новий рівень, каже фахівець з біоетики Тецуя Ішіі з Університету Хоккайдо в Саппоро.

Такі дослідження можуть допомогти чоловікам мати біологічних дітей за допомогою сурогатних матерів.

"У далекому майбутньому біологічну дитину зможе мати і самотній чоловік", – додає науковець.

Нагадаємо, раніше фахівці пояснили, як за допомогою репродуктивних технологій можна народити дитину від партнера, який травмувався або загинув на війні.