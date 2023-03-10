На Netflix покажуть український фільм "Борщ. Секретний інгредієнт"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 березня 2023

На стримінговій платформі Netflix покажуть український документальний фільм 2020 року "Борщ. Секретний інгредієнт".

Стрічка буде у доступі з 30 березня, повідомив кухар Євген Клопотенко у Facebook.

"– Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш?

– Буде з 30 березня", – написав шеф-кухар.

У фільмі Клопотенко подорожує різними областями України і досліджує традиційну страву – борщ.

Фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" створений телепродюсеркою Наталкою Якимович та режисером Дмитро Кочнєвим, оператор-постановник Євгеній Сахно, редакторка Юлія Козиряцька. 

Перший показ фільму виробництва FILM.UA Group за підтримки фонду USAID відбувся на телеканалі 1+1. Потім його домонтували і зробили окремим кулінарним тревел-фільмом.

 

Нагадаємо, раніше український борщ визнали об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО.

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