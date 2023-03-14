Як українським лікарям отримати консультації онлайн від іноземних колег

Під час війни українські лікарі стикаються з абсолютно новими викликами. Доводиться працювати в екстремальних умовах, надавати допомогу пораненим та справлятися з великою кількістю пацієнтів.

Особливо важко тим, хто працює у зоні бойових дій і навіть в окупації.

Яскравий приклад – парамедики на "Азовсталі", які робили операції в умовах ворожої осади під постійними обстрілами.

Щоб допомогти українським медикам, організація Global Medical Knowledge Alliance, яка створена українськими лікарями з Harvard Medical School у співпраці з українською стартап студією Empat розробили для українських колег мобільний застосунок HealUA та ресурс з перекладами міжнародних протоколів лікування травм.

Вітчизняні лікарі можуть отримувати дистанційні консультації від колег з усього світу, щоб допомагати пацієнтам навіть у надзвичайних умовах.

"Українська правда. Життя" розбиралася, яка працює мобільний застосунок та довідник і як українські медики можуть ними користуватися.

Мобільний застосунок HealUA як "швидка допомога" для лікарів

HealUA – це безкоштовний мобільний застосунок, за допомогою якого українські лікарі можуть отримати пораду від колег з усього світу, зокрема, тих, які працюють у провідних клініках. Насамперед, це необхідно тим медикам, які вимушені надавати допомогу в екстремальних умовах та стикаються з важкими випадками.

Як розповів "Український правді. Життя" науковий співробітник Гарвардської медичної школи, директор мобільного застосунку HealUA Алі Джемілієв, на ідею створення застосунку надихнула історія терапевтки з Маріуполя Софії.

HealUA – це застосунок, за допомогою якого українські лікарі можуть отримати пораду від колег з усього світу

Лікарка витягнула 25 уламків з тіл поранених та виконала 6 ампутацій з допомогою знайомого хірурга, який давав їй поради телефоном.

Додаток може завантажити собі на телефон будь-який лікар або парамедик.

HealUA доступний безкоштовно на App Store/Play Market.

Щоб отримати консультацію, потрібно описати стан пацієнта та, якщо є можливість, прикріпити фото аналізів, досліджень тощо. Також необхідно обрати спеціальність колеги, якому адресується запит.

Як працює застосунок: питання лікаря і відповідь колег

Після надходження питання усі зареєстровані у системі лікарі відповідної спеціальності отримають сповіщення та дадуть пораду у режимі онлайн.

Наразі HealUA користуються близько 2 тис. лікарів. Серед них медики різних спеціальностей як із первинної ланки, так і з провідних лікарень України та світу, а саме Інституту Шалімова, Охматдит, Harvard Medical School, Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital тощо.

Застосунок функціонує англійською та українською мовами. Для отримання відповіді від іноземних колег запит краще формувати англійською. Наразі розробники працюють над новою версією, де українські кейси перекладатимуться на англійську.

Консультація з дерматології

"Я розумію потреби українських лікарів зараз. Під час війни ми бачимо, що люди переїжджають, лікарні руйнуються. Якщо в якогось лікаря питання, і йому нема з ким порадитися, він може проконсультуватися з колегами у застосунку HealUA", – говорить Алі Джемілієв.

За словами медика, HealUA може бути не тільки такою собі "швидкою допомогою" для лікарів, яким доводиться допомагати пораненим або приймати пологи в екстремальних умовах, а й у планових ситуаціях.

Наприклад, чимало сімейних лікарів, які не розуміються в дерматології, можуть підвищити рівень своїх знань і отримати конкретні поради по кожному випадку.

Алі Джемілієв каже, що українські медики, які користуються застосунком, надсилають запити, що стосуються різних сфер медицини. Найчастіше йдеться про сімейну медицину, педіатрію, терапію, дерматологію. Також є запити з питань хірургії, акушерства-гінекології, онкології і навіть психіатрії.

"Біблія" із лікування травм від американських хірургів

Окрім застосунку, організація GMKA переклала для українських колег посібник із лікування травм різної важкості.

Як розповів Алі Джемілієв, до війни хірурги з Гарварду українського походження Неля та Сергій Мельничуки заснували освітню платформу "Global Medical Knowledge Alliance". Основною метою платформи було дати доступ лікарям в Україні та світі до безкоштовного доступу до сучасних освітніх матеріалів щодо лікування онкології.

"В Україні бракує сучасних освітніх матеріалів для лікарів. Особливо по онкології. Більшість українських лікарів не можуть читати нові протоколи і базуються на старих. Ми не можемо чекати, коли українські лікарі вивчать англійську. На сайті виклали переклади, щоб українські медики могли освоювати нові знання рідною мовою, що мало покращити якість надання допомоги", – розповідає Алі Джемілієв.

На прохання "Global Medical Knowledge Alliance" лікарі з провідних клінік США та Європи (Harvard Medical School, Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital) надали для вільного доступу та публікації практичні рекомендації щодо лікування різних онкологічних захворювань.

Фото: pressmaster Depositphotos

Представники "Global Medical Knowledge Alliance" попросили медиків з найкращих лікарень світу (Harvard Medical School, Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital) написати практичні настанови на 10 сторінок. Рекомендації були написані "чисто для медиків", вони стосувалися скринінгу, діагностики і профілактики онкозахворювань.

Потім настанови перекладали на українську і виклали у загальний доступ.

Після початку війни в альянсі трохи змінили вектор і додали посібник по лікуванню травм від американської колегії хірургів ATLS.

"Цей посібник – "Біблія" із лікування травм. Там 400 сторінок та 20 розділів, в яких ідеться про особливості надання допомоги при різних видах травм різних органів. В Україні не було його перекладу", – говорить Алі Джемілієв.

Переклали посібник за 2 місяці. Окрім того, видали друкований варіант українською мовою.

Також американські медики опублікували серію відеороликів у межах проєкту "Врятуй життя", які присвячені різним екстремальним випадкам. Зокрема, як зупинити кровотечу, що робити з вибуховою травмою, роздробленими кінцівками тощо.

Як йдеться у посібнику, лікування травм при катастрофах, як антропогенних так і природних, відрізняється від звичайної допомоги при травмах.

Під час війни медикам доводиться працювати в екстремальних умовах з великою кількістю постраждалих.

Поради провідних медиків світу можуть допомогти не тільки врятувати людей з травмами, однак і правильно організувати роботу з надання допомоги великій кількості людей з різними травмами.

Також на порталі розміщена корисна інформація для лікарів і парамедиків, які надають допомогу військовим з вогнепальними пораненнями, контузією, обмороженнями, опіками тощо.