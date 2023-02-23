В українських лікарнях з'явилася телемедична платформа для дистанційного нагляду за вагітними – МОЗ

Українські заклади охорони здоровʼя отримали телемедичну платформу System Carebits та 300 портативних апаратів, які дозволяють медикам дистанційно відстежувати стан плоду вагітних.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Технології дозволяють вагітним в домашніх умовах бути під постійним наглядом лікаря.

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У МОЗ додали, що наразі телемедичну платформу вже успішно використовують у деяких перинатальних центрах країни. Для пацієнток з важкою акушерською патологією System Carebits – це справжній прорив, наголошують у відомстві.

Фото: MNStudio/Depositphotos

"Задля цього на телефон пацієнтки встановлюється програмне забезпечення, за допомогою технології бездротового зв’язку підключається девайс, відбувається визначення стану плода вагітної пацієнтки. Результати діагностики аналізує лікар через свій смартфон або ж вебверсію телемедичної платформи", – наголошують в МОЗ.

Медики додають, що завдяки отриманим технологіям та за допомогою штучного інтелекту проводять аналіз отриманих показників життєдіяльності плода та формують окремий звіт для лікування за потреби.

"В умовах воєнного стану телемедичні технології все більше застосовуються в практичній діяльності лікарів. Це дозволяє забезпечити швидкий доступ до медичної допомоги українцям в усіх куточках країни. У таких випадках телемедичні технології вже допомагали рятувати життя породіллям та новонародженим", – розповіли в МОЗ.

Як медики зазначали раніше, через постійний стрес страждає серцево-судинна система кожної жінки, а у вагітних часто трапляються дистрес у плодів, порушення матково-плацентарного кровотоку, плацентарна дисфункція тощо. Завдяки контролю на відстані можна запобігти багатьом ускладненням, підсумували у МОЗ.

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