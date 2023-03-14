"Боровся до останньої хвилини життя": що відомо про загиблого пластуна і бійця Дмитра Пащука

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 березня 2023

12 березня під час виконання бойового завдання на Херсонщині загинув військовий Сил спеціальних операцій, пластун та співзасновник куреня "Карпатські Орли" Дмитро Пащук з Львівщини.

Про це повідомила його наречена Ганна Дідула.

"Пряме поранення дроном камікадзе у Херсоні. Прошу про молитву за Дмитруська, за його рідних, близьких і побратимів", – написала дівчина.

митро казав "не здавайтесь ніколи": побратими та посестри з Пласту про загиблого

Дмитро родом із села Хлівчани, що на Львівщині. Військовий був членом національній скаутській організації "Пласт". Присягу склав навесні 2011-го.  Пізніше здобув ступінь розвідувача.

Пластове псевдо хлопця було "Гармаш", а військовий позивний – "Француз", адже Дмитро мав досвід служби у французькому легіоні, розповіла нардепка і подруга загиблого Наталія Піпа. 

 Боєць Дмитро Пащук. Фото: Роман Лозинський

"Людина неймовірного оптимізму, життєствердності, сили та людяності", – додала вона.

Побратими розповідають, що Дмитро також був співзасновником 109 юнацького куреня ім. Я. Горошка в станиці Львів та активним учасником пластових заходів і мандрівок. 

"Дмитро казав "не здавайтесь ніколи" і сам боровся до останньої хвилини життя. Світлий та завжди усміхнений Дмитро назавжди залишиться у нашій памʼяті", – пишуть у "Пласті".

Коли розпочалася повномасштабна війна, Дмитро Пащук зголосився до Сил спеціальних операцій Збройних сил України. 

 Загиблий пластун. Фото: Роман Лозинський

Друзі з куреня "Карпатські Орли" згадують "Француза" як справедливу, чесну, розсудливу та братерську людину, що мала багато цікавих ідей та неабияку енергію, щоб втілювати їх в життя. 

"Справедливий, чесний, розсудливий та братерський. Кожен, хто знав його хоч трошки, погодиться, що Дмитро Гармаш – неймовірно світла людина. Мав багато цікавих ідей, а також неабияку енергію, щоб втілювати їх в життя. І варто визнати – йому це вдавалося",пишуть його друзі з куреня Карпатські Орли.

"Остання розмова була про стіни": яким пам’ятатимуть Дмитра друзі та рідні 

Подруга загиблого Світлана Кісільова пише, що благала Всесвіт, щоб ніколи не писати цих страшних слів, які і на мільйонну частку не висловлять цей біль. 

"Дмитрику, ти став мені молодшим братом, любим молодшим братом", – написала дівчина.

Вона пригадує, що любила розмовляти з Дмитром про життя в одному з його барів.

Нагадаємо, жінки з різних куточків Україні, чоловіки яких загинули на війні і які не були знайомі між собою, створили закриту спільноту "Ми разом" для спілкування та взаємодопомоги. 

 Дмитро Пащук на захисті України. Фото: Роман Лозинський

Остання така розмова була про стіни дому, в яких вони разом з родинами і друзями мали провести сотні щасливих годин.

"Тепер це перетворилось на тисячі годин болю. Бо рани від таких втрат не гояться. Цю порожнечу неможливо заповнити часом. За цю добу я досі не можу прийняти і повірити. Я не готова з тобою так швидко прощатись", – наголошує Світлана.

Як повідомила його наречена, прощання з Дмитром пройде 14 березня у Львові.

 Загиблий Дмитро з Львівщини

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