95% київських старшокласників відчувають гордість за свою країну – опитування КМДА

95% школярів Києва пишаються Україною. У порівнянні з 2021 роком цей показник зріс вдвічі та є найвищим з 2014-го.

Про це свідчать результати опитування школярів 8-11 класів щодо мовного середовища, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації.

Варто зазначити, 76% учнів вважає, що українська повинна бути єдиною державною мовою.

69% підлітків вкладають у поняття "патріотизм" працю на добробут своєї держави. Половина респондентів наголошує, що спілкування державною мовою є важливою складовою.

86% учнів зазначили, що більшість їхнього оточення спілкується українською.

Більшість (59%) респондентів сприймають контент у соціальних мережах однаково легко як українською, так й іноземною мовою.

Натомість 36% школярів зазначили, що не ведуть сторінки у соцмережах українською мовою.

Опитування проводили з 23 лютого по 5 березня у школах міста Києва. У ньому взяли участь 25 450 учнів. Серед респондентів 22% – це внутрішньо переміщені особи.