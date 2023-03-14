95% київських старшокласників відчувають гордість за свою країну – опитування КМДА

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 березня 2023

95% школярів Києва пишаються Україною. У порівнянні з 2021 роком цей показник зріс вдвічі та є найвищим з 2014-го.

Про це свідчать результати опитування школярів 8-11 класів щодо мовного середовища, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації.

Варто зазначити, 76% учнів вважає, що українська повинна бути єдиною державною мовою.

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69% підлітків вкладають у поняття "патріотизм" працю на добробут своєї держави. Половина респондентів наголошує, що спілкування державною мовою є важливою складовою.

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

86% учнів зазначили, що більшість їхнього оточення спілкується українською.

Більшість (59%) респондентів сприймають контент у соціальних мережах однаково легко як українською, так й іноземною мовою. 

Натомість 36% школярів зазначили, що не ведуть сторінки у соцмережах українською мовою.

Опитування проводили з 23 лютого по 5 березня у школах міста Києва. У ньому взяли участь 25 450 учнів. Серед респондентів 22% – це внутрішньо переміщені особи.

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