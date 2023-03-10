За рік в Україні побільшало людей, які говорять українською та вважають її рідною. Опитування

У 2022 році в Україні зросла частка громадян, які спілкуються українською мовою у повсякденному житті.

У 2021 році цей показник становив 64%, а у 2022-му зріс до 71%, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Водночас рівень вживання російської мови знизився майже на 10%.

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"Така динаміка є наслідком як ефекту символічної відмови, так частково і неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих та прифронтових територіях Півдня та Сходу", – кажуть соціологи.

Інфографіка: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Російська мова залишається поширеною у повсякденному спілкуванні у південному та східному макрорегіонах.

Однак соціологи наголошують, що практика вживання мов не обмежується лише спілкуванням у родині чи з найближчими друзями.

"Найімовірніше, значна частина тих, хто відзначили російську як переважну мову спілкування вдома, послуговуються українською у публічній сфері, при спілкуванні з українськомовним співрозмовником тощо", – додають дослідники.

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Зберігається відмінність у мовній практиці жителів різних типів населених пунктів. Зокрема, у містах півдня та сходу України російська мова повсякденного спілкування досі є поширеною, але жителі селищ та сіл здебільшого українськомовні.

Майже 80% українців вважають українську рідною

Також за рік зросла частка громадян, які вважають українську мову рідною – зараз таких 87%, а у 2021 році було 77%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України.

Актуальним залишається питання співвідношення між мовною ідентичністю та мовною практикою. Частина громадян України, які вважають українську рідною мовою, у побуті спілкуються російською.

Особливо це поширено на півдні та сході країни, де майже 40% українців, які вважають рідною українською мовою, вдома здебільшого спілкуються російською.

Нагадаємо, у 2021 році опитування "Демократичних ініціатив" з іншою вибіркою показало, що 78% українців вважали своєю рідною мовою українську і здебільшого підтримували мовний закон.

Також раніше соціологи виявили, що на початку вторгнення лише 18% українців говорили мовою окупанта, а за 4 роки кількість українськомовних громадян зросла на 8%.

Рівень вживання російської мови знизився майже на 10%

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.