Київ потрапив у топ-30 столиць світу з найкращим станом атмосферного повітря

Київ увійшов до переліку 30 столиць світу з найкращими показниками стану атмосферного повітря у щорічному світовому рейтингу IQAir World Air Quality Report.

Столиця України посіла 26 місце у рейтингу, опинившись між Мадридом та Токіо, повідомляє Київська міська держадміністрація.

"Київ посів 26 місце рейтингу, потрапивши до так званої "зеленої" зони. Також столиця України отримала особливу відзнаку як місто, яке попри повномасштабну війну розбудовує систему моніторингу повітря та докладає зусиль для покращення екологічної ситуації", – повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Водночас лише 6 країн досягли рекомендацій ВООЗ щодо стану повітря: Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Нова Зеландія та Естонія.

IQAir World Air Quality Report – щорічний рейтинг, який складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У цьогорічному звіті представлені дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7323 міст світу.

Дані, використані у звіті, були зібрані з понад 30 000 станцій моніторингу якості повітря, зокрема – з міської системи моніторингу Києва.

Згідно з даними рейтингу, концентрація пилу фракції PM 2,5 у Києві за минулий рік знизилася на 50% – з 18,8 до 9,5 мг/м3.

Так столиця України потрапила до "зеленої" зони списку разом із такими містами як Вашингтон (США), Копенгаген (Данія), Осло (Норвегія) та іншими.

Загалом до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 116 столиць.

Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нджамена (Чад), Дака (Бангладеш), Багдад (Ірак). У списку міст із найчистішим повітрям – Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Гамільтон (Бермуди) та Канберра (Австралія).

А 118 (90%) з 131 країн перевищили річну норму ВООЗ для PM 2,5 у 5 мкг/м3.

У регіоні Центральної та Південної Азії розташовані 8 з десяти міст світу з найгіршим показником забрудненням повітря.

Африка залишається найбільш непредставленим континентом у рейтингу, адже лише 19 з 54 країн мають достатню кількість даних про якість повітря.

Лахор у Пакистані – найбільш забруднений мегаполіс 2022 року. У 2021 році він посідав 15 місце.

Найбільш забрудненим містом у США став Коффівілль у штаті Канзас, а найбільш забрудненим великим містом США – Колумбус, штат Огайо.

У Каліфорнії розташовуються 10 з 15 найбільш забруднених міст Сполучених Штатів. Водночас Лас-Вегас визнали найчистішим великим містом США.

Нагадаємо, раніше Київ визнали найкращим містом світу у 2023 році.