Київ визнали найкращим містом світу у 2023 році

Український Київ, який Росія хотіла "взяти за три дні", визнали найкращим містом світу у 2023 році.

Рейтинг 100 найкращих міст світу склала агенція Resonance.

Укладачі рейтингу називають нашу столицю маяком мужності та стійкості у час війни.

"Як і решта України, це місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", – наголошують в агенції.

Укладачі рейтингу, описуючи українську столицю словами головної редакторки видання "Слідство.Інфо" Анни Бабінець, відзначають багатоликість Києва. Згадують метро, яке зберегло життя мільйонам киян, що ховалися у підземці під час російський обстрілів.

Величають і Дніпро, що розділяє Київ на лівий і правий "світи", з’єднує понад два десятки українських міст із Чорним морем, забезпечує питною водою та гідроелектроенергією багатьох українців.

"Для столиці країни, яка зазнала невпинних нападів, Київ зараз виглядає напрочуд нормально. У жовтні хвиля запущених Росією безпілотників іранського виробництва почала тероризувати небо міста та вбивати громадян", – зауважують укладачі рейтингу.

В агенції також зауважують, що попри регулярні обстріли і те, що експерти з усього світу "пророкували неминуче падіння", Київ продовжує жити: кінотеатри, ресторани та театри залишаються відкритими; стильна молодь п’є фільтр-каву зі своїми собаками та ноутбуками; у годину пік затори знову закупорюють артерії міста.

Наступними трьома містами, які Resonance визнала найкращими у світі, стали:

Британський Лондон – "столицею столиць", що долає незвідану, небезпечну місцевість світу після Brexit і пандемії. Лондон продовжують визнавати одним із найкращих міст планети сьомий рік поспіль;

Французький Париж, який "атакував" пандемію коронавірусу не лише своїми лікарями та медичними працівниками;

Нью Йорк – "найвеличніше місто Америки", який останні сім років завойовує титул одного із найкращих міст світу.

Нагадаємо, у 2020 році Київ увійшов у ТОП-100 найбільш технологічних міст світу.