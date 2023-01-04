Київ визнали найкращим містом світу у 2023 році

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 січня 2023

Український Київ, який Росія хотіла "взяти за три дні", визнали найкращим містом світу у 2023 році.

Рейтинг 100 найкращих міст світу склала агенція Resonance.

Укладачі рейтингу називають нашу столицю маяком мужності та стійкості у час війни.

"Як і решта України, це місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", – наголошують в агенції.

 Фото: Sodel_Vladyslav/Depositphotos

Укладачі рейтингу, описуючи українську столицю словами головної редакторки видання "Слідство.Інфо" Анни Бабінець, відзначають багатоликість Києва. Згадують метро, яке зберегло життя мільйонам киян, що ховалися у підземці під час російський обстрілів.

Величають і Дніпро, що розділяє Київ на лівий і правий "світи", з’єднує понад два десятки українських міст із Чорним морем, забезпечує питною водою та гідроелектроенергією багатьох українців. 

"Для столиці країни, яка зазнала невпинних нападів, Київ зараз виглядає напрочуд нормально. У жовтні хвиля запущених Росією безпілотників іранського виробництва почала тероризувати небо міста та вбивати громадян", – зауважують укладачі рейтингу.

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В агенції також зауважують, що попри регулярні обстріли і те, що експерти з усього світу "пророкували неминуче падіння", Київ продовжує жити: кінотеатри, ресторани та театри залишаються відкритими; стильна молодь п’є фільтр-каву зі своїми собаками та ноутбуками; у годину пік затори знову закупорюють артерії міста.

Наступними трьома містами, які Resonance визнала найкращими у світі, стали: 

  • Британський Лондон – "столицею столиць", що долає незвідану, небезпечну місцевість світу після Brexit і пандемії. Лондон продовжують визнавати одним із найкращих міст планети сьомий рік поспіль;
  • Французький Париж, який "атакував" пандемію коронавірусу не лише своїми лікарями та медичними працівниками;
  • Нью Йорк – "найвеличніше місто Америки", який останні сім років завойовує титул одного із найкращих міст світу. 

Нагадаємо, у 2020 році Київ увійшов у ТОП-100 найбільш технологічних міст світу. 

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