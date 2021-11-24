Київ увійшов у ТОП-5 найінстаграмніших міст світу

Київ опинився на 4 місці у рейтингу найінстаграмніших місць з об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відповідний рейтинг склала компанія Design Bundles, повідомляє туристична платформа Travel Noire.

Експерти Design Bundles проаналізували 145 найпопулярніших пам’яток і місць та підрахували, скільки разів ці геолокації відмічали в Instagram.

Так вони визначили 10 найбільш інстаграмних об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у світі.

Фото: joyfull/Depositphotos

Київ у цьому рейтингу посів 4 місце.

"Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва.

Добре збережений інтер’єр та колекція мозаїк і фресок, датованих 11 століттям, варті подорожі", – пишуть на туристичній платформі.

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На першому місці опинився центр Риму з його Колізеєм, фонтаном Треві та Пантеоном.

На другому – Ріо-де-Жанейро: саме там розташований символ християнства та візитна картка Бразилії – монумент Христа-Спасителя.

Третє місце в рейтингу посіла Венеція та її лагуна.

Також в Instagram-десятку увійшли:

історичний центр Флоренції;

історичний центр Праги;

Будапешт;

місто Бразиліа;

історичний центр Санкт-Петербурга;

і Кіто, столиця Еквадора.

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