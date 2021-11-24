Київ увійшов у ТОП-5 найінстаграмніших міст світу

Київ опинився на 4 місці у рейтингу найінстаграмніших місць з об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Відповідний рейтинг склала компанія Design Bundles, повідомляє туристична платформа Travel Noire.
Експерти Design Bundles проаналізували 145 найпопулярніших пам’яток і місць та підрахували, скільки разів ці геолокації відмічали в Instagram.
Так вони визначили 10 найбільш інстаграмних об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у світі.
|Фото: joyfull/Depositphotos
Київ у цьому рейтингу посів 4 місце.
"Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва.
Добре збережений інтер’єр та колекція мозаїк і фресок, датованих 11 століттям, варті подорожі", – пишуть на туристичній платформі.
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На першому місці опинився центр Риму з його Колізеєм, фонтаном Треві та Пантеоном.
На другому – Ріо-де-Жанейро: саме там розташований символ християнства та візитна картка Бразилії – монумент Христа-Спасителя.
Третє місце в рейтингу посіла Венеція та її лагуна.
Також в Instagram-десятку увійшли:
- історичний центр Флоренції;
- історичний центр Праги;
- Будапешт;
- місто Бразиліа;
- історичний центр Санкт-Петербурга;
- і Кіто, столиця Еквадора.
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