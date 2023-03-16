В Україні запустили онлайн-платформу для людей, які постраждали від війни

Уряд України запустив онлайн-платформу для допомоги постраждалим унаслідок війни.

Завдяки зібраній на ресурсі інформації, українці зможуть простіше і швидше зв’язатися з потрібним сервісом, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій.

"На платформі зібрані всі ключові служби, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Крім того, на сайті є буклети й інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства і вчасно впоратися з ними", – кажуть у відомстві.

На ресурсі можна знайти контактні дані "гарячих ліній", центрів допомоги врятованим та дізнатися про безкоштовні психологічні та юридичні консультації.

Фото: Центр допомоги врятованим м. Львова

Також на платформі наявна інформація про те, як діяти у стресових ситуаціях, підтримати рідних, які залишилися в окупації, та як подолати "синдром вцілілого".

У відомстві зазначають, що усі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними.

"Водночас представлений на платформі перелік не є вичерпним, тому інші сервіси й організації за бажанням також можуть приєднатися", – говорять у Мінреінтеграції.

У майбутньому планують масштабувати онлайн-майданчик. Зокрема, платформа надаватиме доступ до ініціатив, які допомагають українцям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та підвищити свій економічний потенціал.

Урядовий сервіс створений за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.