В Україні запустили онлайн-платформу для людей, які постраждали від війни

В Україні запустили онлайн-платформу для допомоги постраждалим від війни громадянам.

Завдяки зібраній на ресурсі інформації українці зможуть простіше і швидше зв’язатися з потрібним сервісом, повідомляє Офіс віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

На платформі зібрані всі ключові служби, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу.

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"Від початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців відчули на собі наслідки цієї жорстокої війни та потребують комплексної підтримки – соціальної, гуманітарної, правової, психологічної.

Опинившись у відносній безпеці, вони відчувають себе розгубленими та часто просто не знають, як і куди звернутися по фахову безоплатну допомогу. Платформа допомоги врятованим має полегшити їм доступ до перевірених сервісів та ініціатив", – наголосила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Фото: Центр допомоги врятованим м. Львова

Також на ресурсі можна знайти контактні дані "гарячих ліній", центрів допомоги врятованим та дізнатися про безкоштовні психологічні та юридичні консультації.

Крім того, для українців на сайті зібрали інформацію про те, як діяти у стресових ситуаціях, підтримати рідних, які залишилися в окупації, та як подолати "синдром вцілілого".

Усі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними, запевнила Стефанішина.

В Офісі віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції додали, що представлений на платформі перелік не є вичерпним – інші сервіси й організації також можуть приєднатися.

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У майбутньому планують масштабувати онлайн-майданчик. Зокрема, платформа надаватиме доступ до ініціатив, які допомагають українцям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та підвищити свій економічний потенціал.

Сервіс створений за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.