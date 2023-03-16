В Авдіївці запрацювала евакуаційна група поліції "Білий Янгол"

Поліціанти з Авдіївки створили евакуаційний екіпаж "Білі Янголи". Вони займатимуться евакуацією цивільних, наданням першої медичної допомоги, доставкою гуманітарної допомоги та транспортуванням тіл загиблих воїнів.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Донецькій області.

До складу екіпажу "Білий Янгол" увійшли уродженці Авдіївки – поліцейські Геннадій Юдін і Дмитро Соловій. Вони рятували жителів Очеретинської громади з початку російського вторгнення.

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Для виконання евакуації правоохоронці пройшли підготовку з тактичної медицини, а їхнє авто має броню та забезпечене дитячими бронежилетами, аптечками тощо.

Евакуація дитини. Фото: Нацполіція

"Авдіївка – стратегічно важливе місто. З 2014 року тут тривають бойові дії, які останнім часом значно посилились. У місті залишаються близько 2000 мешканців, 14 дітей, які потребують порятунку. Тому ми разом з Нацполіцією знайшли можливість та організували ще один екіпаж "Білий Янгол", п’ятий на території нашої області", – зазначив начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко.

5 евакуаційних екіпажів охоплюють Авдіївський, Бахмутський, Великоновосілківський, Мар’їнський і Лиманський напрямки. Поліціанти евакуювали понад 5 тисяч цивільного населення, з них більше 400 – це діти.

Мешканці живуть серед руїн

Під час першого рейсу вони вивезли з бомбосховища 8-річну Дарину, її сім'ю та папугу Лимончика до Мирнограда.

"Попри важку ситуацію, дитина наполегливо вчилася дистанційно – це було можливо завдяки генератору. Але найбільше Даринка мріяла піти на кружок з гімнастики", – розповіли у Нацполіції.

Правоохоронці зазначають, що спершу дівчина була налякана, уважно роздивлялась розбите рідне місто через вікно в авто та перепитувала у поліціантів чи безпечна ця подорож.

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Але після приїзду у Мирноград стала частіше посміхатися та першим ділом помчала на дитячий майданчик.

Дарина та Лимончик після евакуації

Гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102.