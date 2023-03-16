"Опора" вважає, що голосування у "Дії" про 8 березня провели з порушенням. У Мінцифри спростовують

ОНОВЛЕНО

У громадській організації "Опора" вважають, що опитування на платформі "Дія" щодо збереження вихідного дня 8 березня провели з порушеннями.

Опитування мало розпочатися 27 березня або пізніше, зазначають в організації.

"Процедура опитувань в "Дії" та строки їх проведення передбачені постановою Кабміну. Мінцифра не дотрималася затверджених термінів, а резонансна тема могла спричинити конфлікт у суспільстві", – кажуть в організації.

В "Опорі" зазначають, що лютому 2022 року Кабмін затвердив постанову №90, згідно з якою органи влади можуть подати ініціативу про проведення опитувань у "Дії". Однак замовлення на таке опитування слід подавати не пізніше ніж за місяць до початку опитування.

Водночас у Мінцифри у коментарі "УП. Життя" заперечили, що опитування порушує постанову.

Всього в опитуванні взяли участь 2,1 млн користувачів додатку

У Мінцифри відповіли "Опорі", що Міністерство культури та інформації за зверненням нардепки від "Слуги народу" Марини Бардіної надіслало запит на проведення опитування 27 лютого.

"Отже, відповідно до вимог згаданої вище постанови Кабміну, це опитування мало з’явитись лише 27 березня, тобто аж за 19 днів після свята", – кажуть в організації.

Опитування в додатку "Дія" тривало з 28 лютого до 6 березня.

"Опитування в Дії щодо 8 березня не порушує постанову КМУ № 90, якою затверджено порядок проведення таких опитувань.

Дійсно, зазначеною постановою передбачено, що замовлення на проведення опитування в "Дії" подається за місяць до дати його старту. Такий термін було закладено, щоб мати час технічно реалізувати опитування, якщо вимоги до нього будуть складні. Але зазвичай технічна підготовка більшості опитувань займає кілька днів.

Тому нормами постанови також передбачено, що організатор (Мінцифри) може відмовити у проведенні опитування, якщо замовлення подано з порушенням вимог порядку. Саме МОЖЕ, а не відмовляє обов’язково. Тобто таке рішення залишається на розсуд організатора після оцінювання технічної можливості", – пояснюють у Мінцифри.

Тому в цьому випадку у міністерстві вирішили проводити опитування в "Дії" відповідно до норм чинної постанови КМУ через можливість організувати технічну реалізацію в запропоновані замовником терміни.



Для усунення можливого двозначного сприйняття норм постанови Мінцифри протягом тижня підготує уточнюючи зміни до порядку проведення опитувань.

Нагадаємо, у результаті 62% (1,3 млн) опитаних підтримали ідею залишити день 8 березня вихідним, а 33% (700 тис.) погодилися зробити його робочим. Всього в опитуванні взяли участь 2,1 млн користувачів додатку.