Більшість українців хочуть залишити 8 березня вихідним: результати опитування в "Дії"

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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6 березня 2023

Майже 62% українців, які взяли участь у опитуванні на порталі "Дія", проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.

За збереження святкової дати в календарі – понад 1,3 млн українців, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Водночас 32,8% вважають, що 8 березня має бути робочим днем, 5,15% не визначилися.

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За словами міністра, в опитуванні взяли участь понад 2,1 млн українців.

 Результати опитування у "Дії"

"Неймовірний результат. Наш рекорд", – написав Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації закликав українців долучитися до нового опитування на порталі щодо вибору нової назви Південно-Західної залізниці.

Нагадаємо, 28 лютого у "Дії" запустили опитування, де українці могли вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. Як раніше зазначав Михайло Федоров, кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту у Верховній Раді щодо скасування цього свята.  

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