У Рівному 3-річний хлопчик пішов з дому, поки тато був у магазині: поліція склала протокол

У Рівному 3-річний хлопчик самостійно вийшов з квартири і блукав по вулиці – дитина була лише в колготках та светрі, без взуття.
Продавчиня одного з магазинів побачила хлопчика близько о 14:50, повідомляє поліція Рівненської області.
Жінка забрала його в торговий заклад і викликала поліцейських. Хлопчик сказав, що його звати Діма і йому 3 роки.
У соцмережах правоохоронці розмістили оголошення про знайдену дитину.
Тим часом батько Діми шукав сина власними силами: запитував у сусідів, обійшов прибудинкову територію, але такі пошуки не дали результату.
|Фото: Поліція Рівненської області
Зрештою, рівнянину зателефонувала теща, яка повідомила, що її онук у поліції.
"Через декілька хвилин чоловік приїхав його забирати. На щастя, малюк не потрапив у біду. Завдяки небайдужій громадянці перебував у безпеці разом із поліцейськими", – кажуть у поліції.
З’ясувалося, що близько 14:30, поки трирічний син заснув, батько вирішив сходити у магазин по продукти.
Коли повернувся – побачив, що двері відчинені навстіж, а дитини немає. Тепер Діму повернули татові.
|3-річний малюк прокинувся і вийшов із квартири, поки тато був у магазині
Правоохоронці склали на 33-річного чоловіка адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких ситуацій в подальшому.
Крім того, поліцейські повідомили службу у справах дітей.
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