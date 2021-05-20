Поліція покарала маму, бо та лишила сина на батька, але хлопчик пішов шукати її. Правоохоронці пояснюють, чому

У київській підземці поліція знайшла хлопчика, який блукав там один.

Правоохоронці розшукали батьків дитини та склали адміністративний протокол на матір, хоча хлопець пішов з дому, де у той час перебував його батько.

Хлопчика знайшли на станції метро "Дорогожичі", повідомили у пресслужбі столичної поліції.

"Ми з’ясували, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах.

Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре", – розповів поліцейський управління поліції в метрополітені Іван Павлюк.

Правоохоронці повернули хлопчика мамі, провели з нею профілактичну бесіду та попередили, що потрібно бути уважною та стежити за дітьми.

Стосовно матері хлопчика склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Стаття передбачає попередження або штраф від 850 до 1 700 гривень.

Користувачів соцмереж обурив той факт, що поліцейські склали протокол та вели бесіду саме з матір’ю, а не з батьком чи з двома родичами дитини.

"Дивно виходить якось, мама вийшла в справах. Вдома батько з дітьми, він не встежив за дитиною і протокол поліція виписала саме матері. Чоловіки якісь неповносправні, недієздатні чи це у жінки ще одна дитина замість партнера, що претензії до мами?", – пише Ніна Король.

"Мама лишила 8 річну дитину з татом, дитина вийшла з квартири, за шо мамі впаяли штраф за безвідповідальність. Поліція Києва ви з логікою дружите? І це на свою сторінку таке викладаєте про те, що у вас з логікою проблеми?", – обурюється Мар’яна П’єцух.

У коментарі "Українській правді. Життя" у відділі комунікації поліції Києва розповіли, що забрати хлопчика прийшла мама, тому саме на неї склали протокол.

"Чому склали саме на маму? Тому що мама прийшла. Якби прийшов тато, то на тата б склали протокол", – розповіла співробітниця відділу комунікації поліції Києва Наталія Керницька.

У поліції стверджують, що це не обов’язково мала бути розмова з мамою – усе по ситуації.

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