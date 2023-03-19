П’ять кульових навиліт і сотні осколкових уражень: в Івано-Франківську рятують захисника Бахмута

В Івано-Франківську медики рятують харків'янина, який отримав важкі поранення під час боїв у Бахмуті. Чоловіку завдали п’ять кульових поранень навиліт, а в його руках і ногах застрягли понад двісті уламків.

Історію 51-річного Станіслава, який пішов добровольцем на фронт, розповіли в Обласній клінічній лікарні Івано-Франківська.



Станіслав отримав тяжкі травми наприкінці січня. Серед іншого, чоловік отримав проникаюче поранення грудної клітки, а внаслідок вибуху гранати йому вирвало частину стегна.

На початку лютого в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська йому ампутували покалічену ногу нижче коліна.

Станіслав на лікуванні. Фото: Обласна клінічна лікарня Івано-Франківську

У мирному житті Станіслав був водієм бетоновоза. Добровольцем захищати Україну від РФ він пішов вже вдруге.

"Потрапив у Нацгвардію, 4-й батальйон ім. Болбочана, а поранення отримав під час завдання на "зачистку". Група мала захопити приватну будівлю й утримувати її, щоб окупанти не обійшли позиції іншої бригади і не вдарили в спину", – розповів боєць.

Коли він з побратимами прийшов на позицію, то потрапив у засаду. Окупанти протримали Станіслава та інших військових під гаубицями півтори години, поки займали певні точки.

"Врешті половина наших полягла, а я протримався до ранку. Нема таких людей, яких кулі облітають, хоча я про себе думав саме так. Двох – встиг, а третій мене обіграв, як у комп’ютерній грі: впав на землю і вистрілив мені в ногу", – каже військовослужбовець.

Доброволець Станіслав з дружиною. Фото: Обласнa клінічна лікарня Івано-Франківська

Стікаючи кров’ю і тамуючи біль, Станіславу вдалося забарикадувати стіну в будинку, завдяки чому він не потрапив в полон. Утім, окупанти кидали в бійця гранати, на що він відповідав стріляниною.

Станіслав зізнався, що "не особливо чутливий до болю".

"Чую, куля входить і виходить. Це мене вже радує, бо рука працює, – розповів доброволець. – А от коли перебило ногу, коли кості почали ламатися, подумав, що тут мені вже кінець".

Чоловік зізнався, що вижив завдяки злості та знанням тактики, якої навчили канадські інструктори ще в 2015 році: згрупуватися й закрити тіло, життєво важливі органи руками.

"Це спрацювало: чотири діри в руках, та я живий", – розповів Станіслав. А ще, каже, не хотілося замерзнути чи згоріти.

Станіслав пригадав, як зачепив автоматом відбиту ногу і пішов в іншу кімнату. Дотягнув скільки зміг, а потім відчув втрату крові і почав задумуватися про самогубство. Проте, за допомогою рації йому вдалося викликати допомогу.

На запитання, чи не шкодує, що пішов вдруге добровольцем, Станіслав віджартовується – каже, що ногу"ще можна було поносити".

"Тут, звичайно, в лікарні нерви здають. Коли встати не можу, і дружині доводиться мене годувати. Незрозуміло, що буде далі... Але хотілося б ще пожити і дітей на ноги поставити", – додає боєць. Його синові 25 років, доньці – 14.

Зараз чоловік проходить лікування. Поруч з ним знаходиться дружина Тетяна. За словами лікарів, стан Станіслава стабільний.

Нагадаємо, на Житомирщині загинув доброволець Першого добровольчого мобільного шпиталю Сергій з позивним "Маестро". Він рятував доньку з пожежі.