Розбирати завали і рятувати людей: як записатися в добровольці з цивільного захисту?

Українці, які хочуть допомогти державі у війні з окупантами, можуть долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту.
Учасники цих формувань будуть ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, спричинених нападом РФ.
Щоб стати добровольцем, потрібно заповнити анкету, повідомляє Верховна Рада у Telegram.
"Запишись в добровольці з цивільного захисту – допоможи країні!" – наголошують у відомстві.
Формування з цивільного захисту утворюються місцевими органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням на тимчасовій основі.
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Що будуть робити добровольці?
- розбирати завали;
- рятувати людей;
- надавати допомогу потерпілим;
- розвантажувати гуманітарні вантажі тощо.
Нагадаємо, раніше в Україні створили платформу "Робота в тилу", де всі охочі можуть стати волонтерами і допомагати ЗСУ чи цивільним.
Завжди актуальною також залишається фінансова допомога українській армії.
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