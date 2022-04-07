Розбирати завали і рятувати людей: як записатися в добровольці з цивільного захисту?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 квітня 2022

Українці, які хочуть допомогти державі у війні з окупантами, можуть долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту.

Учасники цих формувань будуть ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, спричинених нападом РФ.

Щоб стати добровольцем, потрібно заповнити анкету, повідомляє Верховна Рада у Telegram.

"Запишись в добровольці з цивільного захисту – допоможи країні!" – наголошують у відомстві.

Формування з цивільного захисту утворюються місцевими органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням на тимчасовій основі.

 Фото: [email protected]/Depositphotos

Що будуть робити добровольці?

  • розбирати завали; 
  • рятувати людей;
  • надавати допомогу потерпілим;
  • розвантажувати гуманітарні вантажі тощо.

Нагадаємо, раніше в Україні створили платформу "Робота в тилу", де всі охочі можуть стати волонтерами і допомагати ЗСУ чи цивільним.

Завжди актуальною також залишається фінансова допомога українській армії.

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