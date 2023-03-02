40 зустрічей у 17 регіонах: у Нацполіції прокоментували ситуацію з "ПВК "Редан"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 березня 2023

Поліціанти попередили 40 ймовірних зустрічей учасників нової субкультури "ПВК "Редан" в 17 регіонах України.

Про контроль над ситуацією на брифінгу розповів начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

"Штучний розвиток субкультури "ПВК Редан" – це спроба російських пропагандистів вести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні", – зазначає очільник поліції.

За його словами, доказом цього є те, що перший інцидент стався 22 лютого у столиці країни-агресора. Під час сутички у Москві загинуло 2 підлітків. А російські спецслужби вирішили використати модель провокації в Україні.

 Фото: olegda88.gmail.com/Depositphotos

Росіяни ж називають "реданів" "психологічною операцією України, яка радіє бійкам в російських ТРЦ".

Перші звістки про новий молодіжний рух, який мав провокувати конфлікти та масові бійки, надійшли до поліції наприкінці лютого. До перевірки долучили правоохоронців з підрозділів кіберполіції, ювенальних поліцейських, дільничних.

"Встановили, що в соцмережах і новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь до масових скупчень  та фізичних протистоянь між собою, щоб навмисно втягнути дітей у протиправну діяльність", – сказав Шанько.

В Україні не зафіксовано жодної сутички за участі "реданів". Для того до роботи залучили понад 2,5 тисячі поліцейських. 

До відділів та територіальних відділень поліції доставили понад тисячу осіб. З них більшість – неповнолітні. На місці їм та їхнім батькам пояснили про відповідальність за порушення громадського порядку.

Очільник ювенальної поліції зазначає, що переважна більшість українських підлітків вступає до цих груп радше з цікавості, а адміністраторами Telegram-каналів стають заради заробітку.

Шанько додав, що правоохоронці вже заблокували та встановили адміністраторів 45 каналів. 

Нагадаємо, появу субкультури пов'язують з японським аніме-серіалом "Hunter x Hunter".  У ньому є бандитське угрупування під назвою "Геней Рьодан", символом якого був павук і цифра 4. 

У каналах адміністратори закликають "мститися за кожного неформала", таким чином провокуючи масові бійки.

У кількох містах затримали адміністраторів каналів, зокрема – у Києві, Харкові, Львові та Дніпрі.

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