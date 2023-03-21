Рада підтримала закон про складання іспитів для отримання громадянства

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 березня 2023

Парламент проголосував за нові умови для прийняття громадянства України.

Треба буде складати іспити зі знання Конституції, історії України та державної мови.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою", – зазначив він.

 Фото: damikh.meta.ua/Depositphotos

Парламентарій додав, що законопроєкт підтримали 281 депутат.

Законопроєкт зареєстрували у Раді 28 липня 2022 року. 

У пояснювальній записці зазначено, що іноземці мають пройти іспит для отримання громадянства. Ті, хто вже отримав, впродовж 2 років мають скласти іспит, інакше громадянство анулюють.

Нагадаємо, у 9 статті Закону Про громадянство України були такі умови для прийняття:

  • визнання і дотримання Конституції України та законів України;
  • подання декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов`язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
  • безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років. Для певних осіб мінімальний термін становив 2 роки;
  • отримання дозволу на імміграцію;
  • володіння державною мовою відповідно до рівня, встановленого законодавством України. Підтверджується сертифікатом про рівень володіння державною мовою;
  • наявність законних джерел існування.

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