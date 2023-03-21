Рада підтримала закон про складання іспитів для отримання громадянства

Парламент проголосував за нові умови для прийняття громадянства України.

Треба буде складати іспити зі знання Конституції, історії України та державної мови.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою", – зазначив він.

Парламентарій додав, що законопроєкт підтримали 281 депутат.

Законопроєкт зареєстрували у Раді 28 липня 2022 року.

У пояснювальній записці зазначено, що іноземці мають пройти іспит для отримання громадянства. Ті, хто вже отримав, впродовж 2 років мають скласти іспит, інакше громадянство анулюють.

Нагадаємо, у 9 статті Закону Про громадянство України були такі умови для прийняття: