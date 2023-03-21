Рада підтримала закон про складання іспитів для отримання громадянства

Парламент проголосував за нові умови для прийняття громадянства України.
Треба буде складати іспити зі знання Конституції, історії України та державної мови.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою", – зазначив він.
|Фото: damikh.meta.ua/Depositphotos
Парламентарій додав, що законопроєкт підтримали 281 депутат.
Законопроєкт зареєстрували у Раді 28 липня 2022 року.
У пояснювальній записці зазначено, що іноземці мають пройти іспит для отримання громадянства. Ті, хто вже отримав, впродовж 2 років мають скласти іспит, інакше громадянство анулюють.
Нагадаємо, у 9 статті Закону Про громадянство України були такі умови для прийняття:
- визнання і дотримання Конституції України та законів України;
- подання декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов`язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
- безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років. Для певних осіб мінімальний термін становив 2 роки;
- отримання дозволу на імміграцію;
- володіння державною мовою відповідно до рівня, встановленого законодавством України. Підтверджується сертифікатом про рівень володіння державною мовою;
- наявність законних джерел існування.
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