Громадяни України, світу чи СРСР? Соціологи дізнались, як українці ідентифікують себе

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 січня 2023

Соціологи виявили, що 79,7% опитаних українців насамперед ідентифікують себе як громадян України. 

Громадянська ідентичність зросла з 62,6% у 2021 році до 79,7% у 2022, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

"Тренд на посилення громадянської ідентичності, що фіксується Інститутом соціології НАН України з 2000 року, очікувано продовжився й під час війни", – пишуть соціологи.

Усі інші види територіально-громадянських ідентичностей представлені слабко. 

 Інфографіка: КМІС

Зокрема, у 2022 році 7,9% українців ідентифікували себе насамперед як мешканців свого села чи міста.

3,9% українців насамперед називають себе представниками свого етносу/нації, а 1,7% – жителями свого регіону/областей. 

3,3% опитаних вважають себе "громадянами світу", а 1,6% людей ідентифікують себе насамперед як громадян Європи.

І лише 1,4% українців досі вважають, що вони насамперед є громадянами колишнього Радянського Союзу.

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 79,7% опитаних українців насамперед ідентифікують себе як громадян України і лише 1,4% – як громадян колишнього СРСР

"Згідно з нашим аналізом, період національно-громадянської кристалізації, який тривав з 2015 року, змінився періодом національно-громадянської консолідації, перехід до якого зумовила широкомасштабна війна", – кажуть експерти.

Соціологи вважають, що в Україні завершився процес формування громадянської нації. Але це "не знімає необхідності вирішення наступного важливого завдання національного масштабу – повноцінної євроінтеграції", додають у КМІС.

Нагадаємо, раніше в українців покращилось ставлення до Степана Бандери і погіршилось до Радянського Союзу. Також 90% українців проти повернення в СРСР.

А ще 57% громадян стали більше спілкуватися або перейшли на українську мову.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України з 19 до 25 грудня 2022 року.

У ньому взяли участь 2007 респондентів з усіх частин України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2.5%. 

Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

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