Жінка на Київщині викинула з вікна багатоповерхівки 2-місячного сина

У Вишневому на Київщині мати викинула 2-х місячне немовля з п’ятого поверху.

Трагедія трапилася 21 березня. Від отриманих травм дитина загинула, повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нє́битов.

"Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяпологова депресія. За даним фактом відкрили досудове розслідування", – повідомляють правоохоронці.

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Зі слів речниці Нацполіції Київщини Ірини Прянішнікової, мати самостійно подзвонила в поліцію і повідомила, що викинула з вікна сина.

Правоохоронці на місці трагедії. Фото: начальник ГУНП в Київській області Андрія Нє́битова

Її чоловік на момент трагедії також знаходився вдома, але не бачив, як це трапилося.

"Потім він спустився вниз, підхопив дитину на руки. Поряд був навчальний медичний заклад, куди він відніс сина і показав лікарям. Та, на превеликий жаль, врятувати немовля не вдалося", – каже речниця.

Зі слів Прянішнікової, матері дитини – 29 років. Не вживає алкоголь, не була залежною. Сім’я проживає в пристойних умовах, її можна вважати цілком благополучною.

"Ми такі випадки рідко фіксуємо. Як з’ясувалося, у матері були певні ускладнення після пологів, вона зверталася до лікаря", – додає Ірина Прянішнікова.

Як розповіла "УП. Життя" психіатриня, когнітивно-поведінкова психотерапевтка Софія Влох, після пологів у жінок загалом зустрічають три психоемоційні стани:

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бейбі блюз – така собі меланхолія. Лікування жінка в цей період не потребує, оскільки він проходить сам протягом двох тижнів.

Матір може відчувати емоційні коливання, пригнічений настрій, бажання плакати.

післяпологова депресія, що включає в себе погіршення настрою, апатію, знесилення і суїцидальні думки, які можуть поширюватися не лише на жінку, а й на дитину.

"Породілля може часто згадувати в розмові, що жити не варто, радості немає. Це тривожний сигнал", – зазначила лікарка.

післяпологовий психоз зустрічається в 0,1% жінок, тобто не є поширеним. У жінки можуть відбуватися зміни поведінки, маячіння, галюцинації.

"Голос в голові породіллі може давати накази вбити себе чи дитину, адже так буде краще", – додає психіатриня.

Подібні стани діагностує психіатр.

Софія Влох наголошує, якщо сама жінка після пологів чи її близькі помітять схожі симптоми, варто відразу звертатися за допомогою до сімейного лікаря.

Вона каже, що післяпологова депресія – хвороба мультифакторна. На неї можуть впливати як генетичні фактори, так і самі пологи, також ситуація вдома.

Ознаки, які можуть сигналізувати про післяпологову депресію:

поведінкові зміни;

замкненість;

плаксивість;

надмірна тривожність;

пригнічений настрій;

різкі перепади настрою: від ейфорії до смутку;

порушення сну;

відсутність апетиту.

"В наш час є багато дієвих методів лікування, наприклад, медикаменти, психотерапія," – каже Софія Влох.

Нагадаємо, через ракету РФ, яка влучила у пологовий будинок у Запорізькій області, загинуло 2-денне немовля.