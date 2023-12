Післяпологова депресія: коли мовчання коштує життя

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

Цей короткий діалог з дружиною Оленою був першим дзвіночком для Сергія, що з його дружиною щось не так.

Одного разу, дивлячись на те, як її чоловік бавиться з сином вона сказала:

– Давід не пропаде.

– Що ти маєш на увазі?

Олена викинулась з вікна через декілька днів після цієї розмови. Її сину було 2 місяці.



Близькі згадують, що вона була дуже спокійною людиною і єдине, на що скаржилась – брак сну.

Сергій каже, що Олена була дуже віруючою: "Самогубство було для неї страшним гріхом. Якщо вона це зробила – вона не мислила логічно.

Я завжди був поряд. Я допомагав їй. Я просто не знав, що це може бути. Розумієте, не знав. Якби хоча б хтось мене попередив. Хоча б хтось".

***

Післяпологова депресія зараз часто обговорюється в медіа та в батьківських спільнотах.

Проте повного розуміння та системного розв'язання проблеми матері все ще не отримують.

Післяпологова депресія зачіпає жінок з різних країн та різних соціальних верств.

Й досі лунають коментарі про те, що це все не більше, ніж примхи та забаганки, а якщо ти вирішила народити дитину – то це було суто твоє рішення, і не варто потім жалітись на наслідки.

Наприклад, відверта стаття молодої матері "Маленькая смерть", яка була опублікована у профем медіа The Devochki, викликала купу обурення, через її щирий опис труднощів материнства.

Ця проблема не є суто українською. Нещодавно, в США, в штаті Алабама, у матері забрали дітей, після того, як вона звернулась за допомогою через післяпологову депресію та "погані думки".

Але частота випадків може різнитись від країни до країни. Наприклад, показники післяпологової депресії у Сінгапурі – приблизно 3-5%, а в Чилі сягають до 38%.

Що ж таке післяпологова депресія? Чому про неї варто розмовляти, та як вчасно допомогти молодій матері?

Симптоми та діагностика післяпологової депресії

"Я хочу спати. Це все на що вона жалілася, – згадує Сергій свою дружину.

Вона завжди була такою спокійною, врівноваженою. Але за кілька місяців до трагедії спала лише одну чи дві години в день. Я зробив все, що можливо, щоб вона поспала, але вона не могла".

Також близькі люди стверджують, що за пару тижнів до трагедії Олена була тривожна, дуже хвилювалась, що не може записати дитину в садок, і кожну телефонну розмову починала фразою: "Коли я висплюся"?

Діагностувати післяпологову депресію може лише медичний працівник. Симптоми настільки широкі та різноманітні, що іншим людям дійсно може бути важко відрізнити втому від серйозного захворювання.

You can’t tell by looking ("Ти не можеш подивитись і сказати"), – саме таким був слоган кампанії щодо усвідомленості про перинатальні психічні розлади.

Метою кампанії було розвіяти міф, що встановити діагноз "післяпологова депресія" можна без клінічного огляду.

Одним з ефективних інструментів діагностики післяпологової депресії є Единбурзька шкала післяпологової депресії (EPDS).

Основні симптоми післяпологової депресії:

пригнічений настрій або сильні зміни в настрої;

сильна плаксивість;

проблеми з прив'язаністю до дитини;

небажання спілкуватись з родиною або друзями;

втрата апетиту або навпаки – жінка їсть набагато більше, ніж раніше;

неможливість заснути або надмірна сонливість;

дуже сильна втома;

втрата інтересу у справах, які раніше приносили задоволення;

сильна роздратованість або напади злості;

жінка весь час переживає, що вона недостатньо гарна мати;

нездатність чітко мислити та приймати рішення;

сильна тривога, напади паніки;

думки, які можуть нашкодити дитині та самій жінці;

суїцидальні думки.

Психотерапевт та психіатр Софія Влох наголошує на тому, що навіть один з цих симптомів – привід для родини звернутись до психотерапевта.

"Якщо психотерапевт, до якого звернулась жінка, бачить, що в неї є суїцидальні думки, дуже важливо розпочати кризове втручання, а саме антисуїцидальний план.

Важливо оцінити, наскільки ці думки є актуальними, це просто думки, чи у жінки вже є певний план", – каже вона.

Софія Влох додає, що антикризовий план – це покрокова інструкція для психотерапевта, яка застосовується не лише для післяпологової депресії.

"Якщо антикризовий план не допомагає, і людина продовжує думати про самогубство, то це пряме показання до госпіталізації, де за жінкою зможуть наглянути, поки не розпочнеться дія антидепресантів", – стверджує психотерапевтка.

Чому виникає післяпологова депресія

Народження дитини – це дуже потужна подія. Як з фізичної, так і з емоційної точки зору.

І це часто супроводжується змінами психічного стану.

Багато жінок приблизно через тиждень після пологів відчувають "материнську меланхолію" (baby blues) – депресивний настрій, роздратування, плаксивість.

Це можна пояснити різкою зміною у рівні гормонів. Такі симптоми цілком нормальні, виникають приблизно на 3-5 день після пологів, й минають протягом декількох днів або двох тижнів.

Проте одна жінка з десяти – страждатиме на післяпологову депресію. А суїцид – одна з основних причин смерті серед жінок у післяпологовий період, після таких ускладнень як кровотеча та сепсис.

Зазвичай, депресія виникає на 2-8 тижні після пологів, але є дані, що цей стан може розвинутись протягом року після народження дитини.

Немає єдиної причини, яка пояснює, чому саме виникає післяпологова депресія. Важливу роль відіграють фізіологічні та психологічні причини.

Науковці стверджують, що виникнення захворювання часто спричиняють гормони. Їхній рівень різко йде на спад і це впливає на вироблення нейромедіаторів, особливо серотоніну і дофаміну.

Але не можна виключати й психологічні причини: через брак сну та страх за дитину, жінці може бути важко впоратись навіть з дрібними проблемами.

Зміни у тілі після пологів, втрата звичного контролю над життям – це все може бути тригером для післяпологової депресії.

Метааналіз 18 досліджень показав, що саме втрата контролю над власним життям є однією з основних психологічних причин виникнення післяпологової депресії.

Важливо зауважити, що ознаки післяпологової депресії виявляють у чоловіків і навіть у прийомних батьків.

Є дослідження, які стверджують, що ризик виникнення післяпологової депресії може підвищити кесарів розтин, а також такі фактори:

жінка ще до пологів переживала депресивні та тривожні розлади: це можна пояснити тим, що такі матері більш чутливі до гормональних змін в їхньому організмі;

жінка має двоє та більше дітей: це вище психологічне та фізичне навантаження, що частіше спричиняє депресію;

молоді породіллі більш схильні до розвитку депресії, а нижчі показники у жінок віком 31-35 років;

брак соціальної підтримки: проблеми у шлюбі, втрата близької людини тощо.







Лікування післяпологової депресії

"Коли я прийшла до психіатра в поліклініці й сказала, що переживаю напади агресії стосовно дітей та чоловіка, він сказав мені: "Заведіть тварину. А, ні, ви їй шию зламаєте. Тоді йдіть гуляти в ліс. Сама. Без дитини".

Від такої поради мені захотілось сісти й заридати.

Коли я нарешті наважилась піти до психолога, мої спалахи агресії були двічі на тиждень. Я була на самоті з двома маленькими дітьми, один з яких немовля. Іноді я робила страшні речі...

Психотерапія допомогла зробити так, щоб агресія тимчасово вгамувалась, але коли все знову почало повторюватись – мені прописали антидепресанти. Вони допомогли".

Цей досвід "Українській правді. Життя" розповіла жінка, яка наполягала на анонімності.

Її історія є цілком вичерпним описом того, з якими проблемами зустрічаються матері, які намагаються подолати депресію.

Стигматизація стану, нерозуміння близьких людей та брак професійної інформації завершується тим, що молода мати місяцями живе на межі своїх можливостей.

"Державний психіатр, до якого ми звернулись, посміявся над нами. Сказав, що може покласти нас в палату на 4 людини й все", – згадує чоловік Олени.

Як стверджує Американська академія психіатрії, лікування післяпологової депресії це:

психотерапія;

прийом антидепресантів;

терапія світлом.

Під останнім маються на увазі сеанси штучного світла.

С воєчасна когнітивно-поведінкова психотерапія вкрай важлива, адже вона може навчити жінку

Софія Влох каже, що за рекомендаціями ВООЗ та МОЗ України є два шляхи подолання депресії:

"Це можуть бути антидепресанти, деякі з них сумісні з грудним вигодовуванням.

Також важлива психотерапія, зокрема когнітивно-поведінкова психотерапія, яку важливо почати відразу з прийомом антидепресантів.

Антидепресанти починають свою дію лише на 2-3 тиждень після початку прийому.

Якщо людина знаходиться вдома, потрібен повноцінний нагляд, а всі предмети, які можна використати для самогубства, потрібно заховати", – пояснює вона.

Психотерапевтка наголошує, що своєчасна когнітивно-поведінкова психотерапія вкрай важлива, адже вона може навчити жінку боротись з похмурими думками, тривогою та браком сну.

Коли ви йдете до психолога поцікавтесь:

освітою спеціаліста

який психотерапевтичний напрямок опанував

чи є у нього індивідуальна психотерапія, супервізія (тобто, чи є в нього ментор, який може скерувати, якщо виникнуть труднощі).

Психотерапевта можна знайти в приватних клініках, психологічних центрах.

Багато спеціалістів практикую консультації через скайп.

"Раніше такого не було"

Коли до медсестри та консультантки з грудного вигодовування Вікторії Іванової тато і бабуся принесли дитину, вона запитала про матір хлопчика.

"Вона – скотина", – так відізвалась про свою невістку жінка.

Подальше опитування показало, що у матері дитини після пологів були явно виражені симптоми депресії, яка не лікувалась місяцями. Після сімейної відпустки стан жінки погіршився, її відправили до психіатричної лікарні. З дитиною на момент розмови їй зустрічатись забороняли.

В пострадянському середовищі й досі вважається, що післяпологової депресії не існує, що це примхи тих, хто розніжився наявністю памперсів та пральної машини.

Антропологи стверджують, що післяпологова депресія може мати еволюційне підґрунтя – попри розвиток технологій, сучасні жінки знаходяться у соціальному вакуумі, що може сприяти виникненню депресії.

Як зазначає біолог Віктор Комаренко, через те, що людський мозок є складнішим та відносно більшим за такий в інших тварин, то наші діти мають народжуватись з недорозвиненим мозком, аби розміри голови дозволили плоду пройти через родові ходи.

На формування мозку також потрібно багато часу (орієнтовно до 22 років, коли завершує формуватись префронтальна кора), тому особливо у перші місяці від народження діти є повністю безпорадними й вимагають величезної кількості ресурсів для догляду за собою.

Отож, щоб виростити дитину, людина розумна століттями намагалась впоратись з цим за допомогою "кооперативного виховання", коли участь у вихованні малюка беруть кілька жінок, а в деяких випадках і батько.

"Вважається, що у процесі статевого добору самки наших прародичів розпочали надавати перевагу не альфа-самцям, а тим чоловікам, які вкладали більше ресурсів в самку чи догляд за дитиною.

Ця "залежність" збереглась і у сучасних жінок. Це підтверджує, що стратегія розмноження, якої дотримуються люди, вимагає колективних ресурсів на догляд за дитиною", – пояснює біолог.

Брак підтримки з боку батька або оточення, погані умови проживання, проблеми з вагітністю та пологами, поганий стан здоров’я дитини, може підштовхнути жінку до думки, що немає сенсу інвестувати зусилля на виховання цього малюка.

Існує "Теорія втечі" (defection hypothesis), яка припускає, що післяпологова депресія – це ніби інструмент, який дозволяє матері "втекти" від турботи за цією конкретною дитиною.

Вікторія Іванова розповідає, що її власна мама з післяпологовою депресією так до кінця і не впоралась.

"Вона жила з ментальним розладом все життя, – пригадує медсестра.

Мама народила мене пізно. У неї були важкі перші пологи й всю другу вагітність вона готувалась до того, що помре і тато буде виховувати двох дітей самостійно.

Після пологів, які, попри страх, пройшли легко, вона стала почувати себе розгубленою. Не могла впоратись з побутом так, як раніше, але в родині не вважали, що мають допомагати. Тоді це була норма.

Коли мені було пів року, до нас в гості прийшла моя тітка, яка працювала у психіатричній лікарні. Саме вона наполягла на консультації психіатра.

Мамі призначили ліки, які тимчасово покращили стан, але тоді не знали про якісь стандарти лікування депресії.

В її житті нічого не змінилось. Їй не стали допомагати, і вона почала страждати на біполярний розлад: пів року вона перебувала у стані важкої депресії, пів року – в ейфорії.

Єдина людина, яка її розуміла, був її психіатр. Розмови з ним важко було назвати якісною психотерапією, але він хоча б не називав маму слабкодухою та не радив зайнятись гімнастикою замість прийому ліків.

Без депресії вона змогла прожити лише останні роки свого життя, коли доступними стали сучасні антидепресанти".

Психотерапевтка Софія Влох наголошує, що крім психотерапії та антидепресантів вкрай важлива підтримка матері та зміни у стилі її життя.

За словами експертки, це важливо не лише для матері, але й для дитини.

"Є дослідження, які підтверджують, що дитина матері, яка переживає депресію, гірше розвивається і надалі має вищі ризики отримати депресію у дорослому житті", – каже вона.

Влох акцентує, що післяпологова депресія – це серйозне захворювання, з яким можна впоратись лише за допомогою професіоналів.

***

Олена та Сергій звертались до двох психіатрів. Проте про всю серйозність ситуації, антисуїцидальний план та важливість психотерапії їм не розповіли.

За кілька днів до самогубства жінка почала приймати антидепресанти.

Вони просто не встигли подіяти.

Наталя Бушковська, УП.Життя

