У школах Києва розпочинається прийом документів у 1 класи

У Києві наприкінці березня розпочнеться прийом документів у перші класи.

Подати заяву можна буде з 27 березня до 31 травня, повідомляє директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Вона зазначила, що як і торік прийом відбуватиметься в електронному вигляді.

"Зарахування буде здійснюватися на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій", – каже Олена Фіданян.

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З її слів, документи мають підтверджувати місце проживання майбутніх школярів, матері, батька чи опікунів на території обслуговування закладу.

"Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні," – додає директорка Департаменту.

Оригінали документів та медичні довідки можна подати до закладу освіти не пізніше 18 серпня 2023 року включно.

Діти, які не мають свідоцтва про народження, але взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, зі слів Олена Фіданян, можуть бути зараховані без подання цього документу.

Вона додала, що пріоритет при зарахуванні до першого класу отримає кілька категорій дітей:

ті, що проживають на території обслуговування закладу;

зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діти працівників цих закладів.

"Із 1 червня ті, хто не зареєстрований у Києві або хоче навчати свою дитину не за місцем обслуговування закладу, можуть подати документи на вільні місця в будь-які школи столиці," – каже директорка Департаменту.

Вона додає, якщо кількість заявок буде перевищувати кількість вільних місць, зарахування відбудеться методом сліпого жеребкування.

Дитину, якій станом на 1 вересня виповнилося 6 років, можна залишити у садочку на так званий "другий рік",якщо є медичні або інших передбачені законом підстави.

Також, у разі оплати батьками повторного року перебування в садочку. Вартість становить 5,8 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, в Україні станом на грудень 2022 року126 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 337 – зруйновано повністю.