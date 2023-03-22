"Йди за мною": український дрон допоміг врятуватися подружжю з Харківщини, чию машину розстріляли росіяни

Улітку 2022-го року на Харківщині український дрон з табличкою "Йди за мною" врятував життя подружжю, яке намагалося евакуюватися із зони бойових дій.

Історію подружжя розповідають у репортажі СNN.

Валерія та Андрій Пономарьови тікали від війни, однак помилилися напрямком і поїхали у бік лінії фронту. Їхня машина потрапила під обстріл російських військ.

Андрій отримав поранення, дружина намагалася надати йому першу медичну допомогу, перев’язала голову. Раптом вона побачила над головою дрон.

Андрій отримав поранення, дружина намагалася надати йому першу медичну допомогу

"Я не знала, чий то дрон: наш чи ворога. Однак я дивилася на нього і просила про допомогу. Я стала навколішки і сильно закричала", – згадує Валерія.

Як розповідають у Міністерстві внутрішніх справ, українські військовослужбовці, які перебували неподалік, відстежили ситуацію за допомогою дрона.

Я не знала, чий то дрон: наш чи ворога. Однак я дивилася на нього і просила про допомогу"

"Нашими військовими було прийнято ризиковане рішення – допомогти евакуювати подружжя. Військовослужбовці ЗСУ зарядили дрон і прикріпили до нього білий аркуш паперу зі словами "Йди за мною". Таким чином жінці вказували безпечний маршрут", – розповідають у МВС.

Валерія ризикнула і пішла за дроном, щоб привести допомогу. Поранений чоловік залишився у машині.

Невдовзі до автівки підійшли російські солдати, забрали Андрія і викинули його у канаву.

Валерія йшла за дроном, обходячи міни, і за деякий час її зустрів український солдат.

Андрію також вдалося дивом вижити. Отямившись, він зміг добратися до українських позицій. Утім, чоловік досі лікується від наслідків поранення.

Завдяки тому, що злочин росіян був зафіксований на відео, українським правоохронцям вдалося встановити особу злочинця, який розстріляв машину з людьми, а також деталі інциденту.

Слідчий поліції Сергій Боліванов зібрав докази щоб звинуватити 26-річного російського офіцера у військовому злочині та замаху на життя цивільної особи. Правоохоронцям вдалося перехопити розмову підозрюваного офіцера з дружиною. Він зізнався, що вбив людину.

"Я обстріляв машину. Жінка вийшла, а мужик – ні", – сказав він.

Росіянин, якого підозрюють у розстрілі машини цивільних

Через день окупант під час дзвінка другові повторно зізнався у вбивстві людини та сказав, що йому байдуже.

Підозрюваним виявився мешканець Москви Кержаєв Клим Дмитрович, старший лейтенант, командир мотострілецької роти збройних сил Росії.

Після деокупації поліцейські провели огляд місця події та вилучили всі речові докази. Попередньо встановлено місцезнаходження БМП з 30-міліметровю пушкою, з якої росіяни обстріляли автомобіль. Також було вилучено 10 гільз від крупнокаліберного озброєння.

"Опитані потерпілі та свідки події. Всі докази долучені до кримінального провадження. Зараз проводяться всі необхідні судові експертизи", – кажуть у поліції.