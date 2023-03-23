У КМДА назвали дати весняних канікул у школах

Канікули в освітніх закладах Києва розпочнуться 27 березня і триватимуть до 3 квітня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, із 27 березня у Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає.

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Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У школах під час канікул організують роботу "консультативних груп". Вони матимуть індивідуальні розклади, ща якими учні зможуть отримати групові та персональні консультації.

Садочки та гуртки у столиці продовжать роботу у форматі, в якому працюють зараз з огляду на безпекову ситуацію.

Нагадаємо, з 27 березня у Києві розпочнеться прийом документів у перші класи. Подати заявку можна буде до кінця травня.

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