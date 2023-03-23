Парламент Уганди дозволив страту за гомосексуальність. В ООН занепокоєні

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 березня 2023

Парламент Уганди ухвалив закон, який запроваджує смертну кару або довічне ув'язнення за гомосексуальність, "вербування, просування та фінансування" одностатевої "діяльності". 

На засіданні парламенту 21 березня проти законопроекту проголосували двоє з 389 депутатів, пише The Guardian.

Втім, законопроєкт ще може ветувати президент.

"Законопроєкт погано продуманий, він містить положення, які є неконституційними, нівелює досягнення в боротьбі з гендерним насильством. Це суперечить всім відомим правовим нормам", – зазначив Одоі-Ойвелово, який проголосував проти.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

На законопроєкт відреагували в ООН. 

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що ухвалення парламентом Уганди цього законопроєкту може "зруйнувати досягнуте за роки".

Положення документа засудили й правозахисники Уганди, назвавши його "законом про ненависть". 

Юристка та правозахисниця Сара Касанде сказала, що ухвалення документа є "трагічним днем в історії Уганди". 

"Положення законопроєкту про боротьбу з гомосексуальністю є варварськими, дискримінаційними та неконституційними", – сказала Касанде.

Нині доля законопроєкту залежить від президента країни Йовері Мусевені, який може накласти вето або підписати його.

До 2014 року в Уганді діяв подібний закон, який передбачав довічне ув’язнення за гомосексуальність.

Та версія закону викликала широку міжнародну критику та 1 серпня 2014 року була анульована Конституційним судом. 

Після скасування закону представники ЛГБТ продовжували зазнавати жорсткого осуду та насилля. 

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