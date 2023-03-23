"Руки і одяг були у крові": лікар із Запоріжжя розповів, як рятував постраждалих внаслідок удару РФ

Лікар-хірург із Запоріжжя Станіслав Стойков разом з колегами витягнув з будинку, який 22 березня 2022-го обстріляли росіяни, 15 постраждалих людей.

Внаслідок ворожого удару по місту одна людина загинула, постраждали – 33, зокрема три дитини. Удар був нанесений по двом багатоповерхівкам, що стоять поруч.

Щелепно-лицевий хірург Станіслав Стойков на момент вибуху перебував у квартирі своєї матері.

"Заїхав до матері випити чашку кави, посидіти. Спочатку нічого не відчули, а потім нас відкинуло хвилею до коридору. Після чого я включив телефон і почав знімати – на відео чути, як пролунав другий вибух", – розповів Станіслав "Українській правді. Життя".

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На відзнятому чоловіком відео його матір стоїть на напівзруйнованій кухні та тримає в руках квітку у горщику. У момент вибуху вона починає кричати.

Після другого вибуху Станіслав вивів матір на вулицю, де зустрів своїх колег з 5-ї міської лікарні, які вже надавали допомогу постраждалим людям.

"Ми разом пішли до сусідніх під’їздів, де все було набагато гірше. І почали потроху-потроху витягувати людей і допомагати", – розповідає лікар.

За словами Станіслава Стойкова, медикам вдалося витягнути з сусіднього будинку 15 людей. На другому відео Станіслава видно розгублену бабусю біля під'їзду, чоловіка з пораненням голови та постраждалу жінку у крові, яку несуть до карети "швидкої" на ношах.

"Після того, як я допомагав транспортувати людей, мої руки і штани були у крові. Майже ніхто з людей не розумів, куди йти і що трапилося", – говорить Станіслав.

Наразі, за словами чоловіка, рятувальники продовжують розбирати завали. Також невідомо, у якому стані будинки, чи зможуть люди у них повернутися. Будівлі поряд також постраждали: вибуховою хвилею в них повибивало шибки і рами.

Мати Станіслава наразі перебуває у родички. Інші постраждалі, за словами медика, також знайшли прихисток у рідних чи друзів.

"Влада поставила пару автобусів для людей, але я не знаю, як там жити. Це вони модульним містечком називають", – говорить Станіслав Стойков.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії.