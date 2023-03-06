"У мене було все, а тепер немає нічого": історія жінки, яка дивом вижила під час удару РФ по Запоріжжю

Мешканка Запоріжжя Анна Прус, її чоловік та дитина дивом вижили у будинку, в який 2 березня 2023-го влучила російська ракета.

Як розповіла "Українській правді. Життя" Анна, 2 березня о 1.30 ночі в їхньому будинку пролунав вибух. Анна з чоловіком та 5-рінчою дитиною встигли вибігти у коридор, що їх врятувало.

"Ми спали у нашій кімнаті втрьох: чоловік, я і п’ятирічна донька. Після першого прильоту ми прокинулись і помчали до коридору. У цей час відбувся другий вибух. Ми дивом уціліли", – говорить Анна.

Дочка Анни Дарина навіть не зрозуміла, що сталося, вона міцно спала.

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Сусідка Анни, яка жила за стіною в іншому під’їзді, загинула. Особисто цю жінку Анна не знала, лише бачила на сусідньому балконі.

Квартира, в якій жила Анна Трус, наразі для життя непридатна: на неї впали три поверхи зверху, зруйнована стеля, немає однієї стіни, а інші – покрилися тріщинами.

Родину Прусів прихистили друзі.

"Російські покидьки, країна-терорист забрали життя моїх сусідів, наше житло! У нас в квартирі все було до ниточки, а тепер нема нічого", – розповідає Анна.

За словами жінки, її сусіди, чиї квартири зруйновані чи небезпечні для перебування, залишилися просто неба. Анна каже, що стала свідком розмови мешканців з представником міської влади, який сказав, що розселення людей – це їхні проблеми.

Жінка надала цим словам розголос. У мерії на ситуацію відреагували.

"У інтернеті зʼявилося відео, в якому одна з жінок, що проживає в зруйнованому будинку, і яку я до речі ніколи не бачив і з якою ніколи не розмовляв, заявила про те, що начебто мною їй було сказано, що проблеми розселення людей – це проблеми самих людей, а не міської влади.

Так от. За увесь цей час з проханням про поселення до нас звернулася лише одна людина, якій одразу ж надали житло у модульному містечку. І усі, хто й надалі будуть звертатися з такими проханнями, обовʼязково отримають дах над головою", – написав у своєму Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртнєв.

Будинок, в який влучила ракета. Фото: Анна Прус

6 березня відбулася зустріч керівництва міста з постраждалими мешканцями. За словами Анни, їм запропонували жити у модульному містечку.

"Кажуть, що там жити можна, але ж нема таких умов, як в квартирі. Щодо нашого будинку, то повідомили, що буде комісія і вирішуватимуть, зносити його чи ні. Ми поки що поживемо у друзів, а далі подивимось", – ділиться Анна.

Наразі, за словами Анни, її родині допомогли лише волонтери: дали продуктів і пропонували одяг.

За останніми даними, унаслідок удару загинули 13 людей, рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинула родина Фурників: молоде подружжя і їхня 8-місячна донька Емілія.